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Şanlıurfa'da cani baba, evliliğe ikna edemediği kızını tinerle yaktı!

Şanlıurfa'da Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla isimli bir baba evlenmesi için zorladığı fakat bir türlü ikna edemediği 13 yaşındaki kızını tinerle yaktı. Amara Dwla, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken cani baba tutuklandı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 15:28
Şanlıurfa'da cani baba, evliliğe ikna edemediği kızını tinerle yaktı!
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Şanlıurfa merkeze bağlı Şıhmaksut Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Aslen Filistinli olan Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla isimli bir kişi mahalleye 13 yaşındaki kızı Amara ve 12 yaşındaki kızı Lamur Dwla ile birlikte yaklaşık 4 ay önce geldi. Burada inşaatlarda çalışan baba Dwla, 13 yaşındaki kızı Amara'yı evlendirmek istedi.

Küçük kız babasının bu isteğini kabul etmedi ve evlenmek istemediğini söyledi. Kendisine karşı çıkan kızına kızan baba önce kızına şiddet uyguladı ve daha sonra banyoya sokarak üzerinde tiner döktü. Tiner döktüğü kızını ateşe veren baba kızının çığlıkları duyulmasın diye yüksek sesli bir müzik açtı. Diğer kızını alan baba Dwla, evin kapısını kilitleyip kaçtı.


İçerden alevlerin geldiğini gören komşular kapıyı kırarak içeri girdiler. Korkunç manzara karşısında şok olan komşular durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede olay yerinde olan sağlı ekipleri, yanan küçük kızı ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar. Burada tedavi altına alınan talihsiz Amara doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Amara'nın ambulansta babası ve kardeşinin adını söylediği öğrenilirken kızın ölmeden önce söylediği ifade üzerine polis ekipleri harekete geçti ve kızın babasını arama çalışması başlattı. Baba Ahmet Mohammad Dwla ile küçük kardeşi Lamur Dwla'yı, yolda yürüdükleri sırada fark eden polis ekipleri babayı hemen gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Burada sorguya alınan baba suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye gönderilen ve burada mahkemeye çıkarılan Ahmet Mohammad Dwla tutuklanarak cezaevine gönderilirken küçük kardeş Lamur Dwla ise devletin korumasına alındı.

 

 


Son Güncelleme: 04.09.2021 15:28
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şanlıurfaSuriyeKızını Tinerle YaktıAhmet Mohammad Dwla
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