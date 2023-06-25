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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Abdulhamithan Bulvarı'nın Kuzey-Batı Çevreyolu giriş kısmında iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Abdulhamithan Bulvarı'nın Kuzey-Batı Çevreyolu giriş kısmında yaşandı. Sürücülerinin ismi belirlenemeyen 63 AFJ 236 plakasına sahip otomobil ile 16 CVZ 76 plakasına sahip hafif ticari otomobil çarpıştı. Kazada, araçlardaki Haşim Demir (37), Muhammet Berat Demir (10), Hivda Nur Demir (7), Osman D. ve Celal M. yaralandı. Kaza nedeni ile olay mahaline itfaiye ve sağlık personelleri yollandı. İtfaiye ekiplerinin araçlardan çıkarttığı yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan yaralılardan Haşim Demir (37), Muhammet Berat Demir (10) ve Hivda Nur Demir (7) kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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