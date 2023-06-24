Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Abdulhamithan Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, 63 AFJ 236 plakalı otomobil ile 16 CVZ 76 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, Celal M., Muhammet Berat, Hivda Nur, Osman D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.