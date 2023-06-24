  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Yayınlanma:
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Abdulhamithan Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Abdulhamithan Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, 63 AFJ 236 plakalı otomobil ile 16 CVZ 76 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, Celal M., Muhammet Berat, Hivda Nur, Osman D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Ümraniye'de İş Makinesi ile Otomobil Sürücüsü Arasında Yol Vermeme Tartışması
Ümraniye'de İş Makinesi ile Otomobil Sürücüsü Arasında Yol Vermeme Tartışması
İstanbul'da M2 ve F1 Hatları Kapatıldı
İstanbul'da M2 ve F1 Hatları Kapatıldı
İstanbul'da Hava Sıcaklığı 30 Dereceyi Gördü, Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı
İstanbul'da Hava Sıcaklığı 30 Dereceyi Gördü, Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı
Şile Otoyolu'nda Servis Aracı Alev Alev Yandı
Şile Otoyolu'nda Servis Aracı Alev Alev Yandı
Zonguldak Limanı'nda Mayısın Şüphesi
Zonguldak Limanı'nda Mayısın Şüphesi
Aydın-Denizli Otoyolu'nda Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Aydın-Denizli Otoyolu'nda Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu: 2 Milyon 147 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi
Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu: 2 Milyon 147 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi