Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Saraybosna Film Festivali'nde Meg Ryan'a Onur Ödülü

Saraybosna Film Festivali'nde 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü Amerikalı oyuncu Meg Ryan'a verildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 23:37
Saraybosna Film Festivali'nde Meg Ryan'a Onur Ödülü

Saraybosna Film Festivali'nde Ödül Töreni

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü, ünlü Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'a takdim edildi.

Kırmızı Halıda Göz Doldurdu

Saraybosna Ulusal Tiyatrosu'ndaki etkinlikte, Ryan, Bosna Hersekli Oscar ödüllü yönetmen Danis Tanovic ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Ödüle layık görülen Meg Ryan, başarı dolu kariyerinin bir parçası olarak ödülünü SFF Müdürü Jovan Marjanovic'ten aldı.

25 Yıllık Bir Başarı Hikayesi

Ödül töreni kapsamında, Ryan'ın başrolünde yer aldığı 1998 yapımı 'You've Got Mail (Mesajınız Var)' filmi, 25 yıl aradan sonra tekrar sinemaseverlerle buluştu. Bu film, festivalin 1999 yılındaki gösteriminde de yer almıştı.

Savaşın İzlerini Silmek İçin

Bosna Hersek’te savaşın yaşattığı yıkımı azaltmak amacıyla başlatılan Saraybosna Film Festivali, çeyrek asrı aşkın bir süredir düzenleniyor ve dünyaca ünlü birçok sanatçıyı ağırlıyor.

Ödül Geçmişi

SFF'nin en prestijli ödülü olan 'Saraybosna'nın Kalbi' daha önce Morgan Freeman, Angelina Jolie, Robert de Niro ve Oliver Stone gibi ünlü isimlere verilmişti. 2022 yılındaki ödül sahipleri arasında Jesse Eisenberg ve Mads Mikkelsen de yer alıyordu.

Ünlü İsimler Festivale Katıldı

Festival süresince Robert de Niro, Brad Pitt, Daniel Craig gibi Hollywood'un önde gelen isimleri yer aldı. Bunun yanında, çok sayıda Türk yapımı film de ödüller kazandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'a (fotoğrafta) verildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'a (fotoğrafta) verildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'a (fotoğrafta) verildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'a (fotoğrafta) verildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'a (fotoğrafta) verildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'a (fotoğrafta) verildi.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı