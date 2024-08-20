Saraybosna Film Festivali'nde Meg Ryan'a Onur Ödülü

Saraybosna Film Festivali'nde Ödül Töreni

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü, ünlü Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'a takdim edildi.

Kırmızı Halıda Göz Doldurdu

Saraybosna Ulusal Tiyatrosu'ndaki etkinlikte, Ryan, Bosna Hersekli Oscar ödüllü yönetmen Danis Tanovic ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Ödüle layık görülen Meg Ryan, başarı dolu kariyerinin bir parçası olarak ödülünü SFF Müdürü Jovan Marjanovic'ten aldı.

25 Yıllık Bir Başarı Hikayesi

Ödül töreni kapsamında, Ryan'ın başrolünde yer aldığı 1998 yapımı 'You've Got Mail (Mesajınız Var)' filmi, 25 yıl aradan sonra tekrar sinemaseverlerle buluştu. Bu film, festivalin 1999 yılındaki gösteriminde de yer almıştı.

Savaşın İzlerini Silmek İçin

Bosna Hersek’te savaşın yaşattığı yıkımı azaltmak amacıyla başlatılan Saraybosna Film Festivali, çeyrek asrı aşkın bir süredir düzenleniyor ve dünyaca ünlü birçok sanatçıyı ağırlıyor.

Ödül Geçmişi

SFF'nin en prestijli ödülü olan 'Saraybosna'nın Kalbi' daha önce Morgan Freeman, Angelina Jolie, Robert de Niro ve Oliver Stone gibi ünlü isimlere verilmişti. 2022 yılındaki ödül sahipleri arasında Jesse Eisenberg ve Mads Mikkelsen de yer alıyordu.

Ünlü İsimler Festivale Katıldı

Festival süresince Robert de Niro, Brad Pitt, Daniel Craig gibi Hollywood'un önde gelen isimleri yer aldı. Bunun yanında, çok sayıda Türk yapımı film de ödüller kazandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'a (fotoğrafta) verildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'a (fotoğrafta) verildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'a (fotoğrafta) verildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'a (fotoğrafta) verildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'a (fotoğrafta) verildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'a (fotoğrafta) verildi.