Sarı Oğlan: Bağlamasıyla Anadolu'yu Dolaşan Genç Sanatçı

Nevşehir'de hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan, çevre illerde "Sarı Oğlan" olarak tanınan yerel sanatçı İbrahim Yıldız, davet edildiği etkinliklerle adından sıkça söz ettiriyor.

İlk Adımlar

İbrahim Yıldız, çocuk yaşlarından itibaren babası ve ağabeylerinden öğrendiği bağlama sanatıyla büyüdü. Bölge halkının bozlak ve oyun havalarını seslendirdiği etkinliklerde, geleneksel türküleri sürdürmeye devam ediyor.

Gündüz Çiftçilik, Akşam Türkü

26 yaşındaki Yıldız, gündüzleri Gülşehir ilçesindeki Abuuşağı köyünde hayvancılık ve çiftçilik yapıyor. Akşamları ise Nevşehir, Kayseri, Niğde, Yozgat ve Aksaray’da düğünler ve festivallerde sahne alarak Anadolu kültürünü yaşatıyor.

Unutulmaz Bir Tutku

Çocukluk aşkı olan bağlamasıyla, Türk halk müziği ustalarının izinden giden Yıldız, TRT’nin "Sen Türkülerini Söyle" adlı yarışmasında üçüncülük elde ederek şöhretini artırdı. Yıldız, "Küçük yaşlardan beri Neşet Ertaş ve diğer ustalarımızı dinleyerek onların sanatını yaşatmayı kendime amaç edindim" dedi.

Yoğun Talepler

Yaz aylarında düğün ve festivallere olan talep artarken, Yıldız bazen gelen davetleri geri çevirmek zorunda kalıyor. Yıldız, "Bazen tarihleri üst üste gelen etkinlikler nedeniyle gidemediğimiz yerler oluyor. Ancak çalışmaya ve üretmeye devam etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Sarı Oğlan Kısa Sürede Tanındı

Yıldız, yarışma sonrası çevresinde tanınmaya başlayarak, "Gittiğim yerlerde insanlar beni 'bizim sarı oğlan geldi' diyerek karşılıyorlar. Bu da yaptığımız işin ne kadar sevildiğini gösteriyor" dedi.

Yıldız, türkülerin halkın duygularını ifade etmede önemli bir araç olduğunu belirterek, "Türkülerimiz toprağın, harmanın, emeğin ve sevginin izlerini taşır. Bu yüzden halkımız bağlama ve türküleri yüreğinde taşır" diyerek sözlerini tamamladı.

Babası ve ağabeylerinden edindiği bilgilerle çocuk yaştan itibaren bağlama çalmaya başlayan İbrahim Yıldız, Orta Anadolu'daki bozlak (uzun hava) ve oyun havalarını seslendirdiği düğün ve etkinliklerde türküleri yaşatıyor. Kimi zaman evinde kimi zaman gezintiye çıktığı köy kırsalındaki arazilerde bağlamasının tellerine dokunan Yıldız, sevdalı olduğu sanatını sürdürüyor.

Babası ve ağabeylerinden edindiği bilgilerle çocuk yaştan itibaren bağlama çalmaya başlayan İbrahim Yıldız, Orta Anadolu'daki bozlak (uzun hava) ve oyun havalarını seslendirdiği düğün ve etkinliklerde türküleri yaşatıyor. Kimi zaman evinde kimi zaman gezintiye çıktığı köy kırsalındaki arazilerde bağlamasının tellerine dokunan Yıldız, sevdalı olduğu sanatını sürdürüyor.

Babası ve ağabeylerinden edindiği bilgilerle çocuk yaştan itibaren bağlama çalmaya başlayan İbrahim Yıldız, Orta Anadolu'daki bozlak (uzun hava) ve oyun havalarını seslendirdiği düğün ve etkinliklerde türküleri yaşatıyor. Kimi zaman evinde kimi zaman gezintiye çıktığı köy kırsalındaki arazilerde bağlamasının tellerine dokunan Yıldız, sevdalı olduğu sanatını sürdürüyor.

Babası ve ağabeylerinden edindiği bilgilerle çocuk yaştan itibaren bağlama çalmaya başlayan İbrahim Yıldız, Orta Anadolu'daki bozlak (uzun hava) ve oyun havalarını seslendirdiği düğün ve etkinliklerde türküleri yaşatıyor. Kimi zaman evinde kimi zaman gezintiye çıktığı köy kırsalındaki arazilerde bağlamasının tellerine dokunan Yıldız, sevdalı olduğu sanatını sürdürüyor.

Babası ve ağabeylerinden edindiği bilgilerle çocuk yaştan itibaren bağlama çalmaya başlayan İbrahim Yıldız, Orta Anadolu'daki bozlak (uzun hava) ve oyun havalarını seslendirdiği düğün ve etkinliklerde türküleri yaşatıyor. Kimi zaman evinde kimi zaman gezintiye çıktığı köy kırsalındaki arazilerde bağlamasının tellerine dokunan Yıldız, sevdalı olduğu sanatını sürdürüyor.

Babası ve ağabeylerinden edindiği bilgilerle çocuk yaştan itibaren bağlama çalmaya başlayan İbrahim Yıldız, Orta Anadolu'daki bozlak (uzun hava) ve oyun havalarını seslendirdiği düğün ve etkinliklerde türküleri yaşatıyor. Kimi zaman evinde kimi zaman gezintiye çıktığı köy kırsalındaki arazilerde bağlamasının tellerine dokunan Yıldız, sevdalı olduğu sanatını sürdürüyor.

Babası ve ağabeylerinden edindiği bilgilerle çocuk yaştan itibaren bağlama çalmaya başlayan İbrahim Yıldız, Orta Anadolu'daki bozlak (uzun hava) ve oyun havalarını seslendirdiği düğün ve etkinliklerde türküleri yaşatıyor. Kimi zaman evinde kimi zaman gezintiye çıktığı köy kırsalındaki arazilerde bağlamasının tellerine dokunan Yıldız, sevdalı olduğu sanatını sürdürüyor.

Babası ve ağabeylerinden edindiği bilgilerle çocuk yaştan itibaren bağlama çalmaya başlayan İbrahim Yıldız, Orta Anadolu'daki bozlak (uzun hava) ve oyun havalarını seslendirdiği düğün ve etkinliklerde türküleri yaşatıyor. Kimi zaman evinde kimi zaman gezintiye çıktığı köy kırsalındaki arazilerde bağlamasının tellerine dokunan Yıldız, sevdalı olduğu sanatını sürdürüyor.

Babası ve ağabeylerinden edindiği bilgilerle çocuk yaştan itibaren bağlama çalmaya başlayan İbrahim Yıldız, Orta Anadolu'daki bozlak (uzun hava) ve oyun havalarını seslendirdiği düğün ve etkinliklerde türküleri yaşatıyor. Kimi zaman evinde kimi zaman gezintiye çıktığı köy kırsalındaki arazilerde bağlamasının tellerine dokunan Yıldız, sevdalı olduğu sanatını sürdürüyor.

Babası ve ağabeylerinden edindiği bilgilerle çocuk yaştan itibaren bağlama çalmaya başlayan İbrahim Yıldız, Orta Anadolu'daki bozlak (uzun hava) ve oyun havalarını seslendirdiği düğün ve etkinliklerde türküleri yaşatıyor. Kimi zaman evinde kimi zaman gezintiye çıktığı köy kırsalındaki arazilerde bağlamasının tellerine dokunan Yıldız, sevdalı olduğu sanatını sürdürüyor.

Babası ve ağabeylerinden edindiği bilgilerle çocuk yaştan itibaren bağlama çalmaya başlayan İbrahim Yıldız, Orta Anadolu'daki bozlak (uzun hava) ve oyun havalarını seslendirdiği düğün ve etkinliklerde türküleri yaşatıyor. Kimi zaman evinde kimi zaman gezintiye çıktığı köy kırsalındaki arazilerde bağlamasının tellerine dokunan Yıldız, sevdalı olduğu sanatını sürdürüyor.

Babası ve ağabeylerinden edindiği bilgilerle çocuk yaştan itibaren bağlama çalmaya başlayan İbrahim Yıldız, Orta Anadolu'daki bozlak (uzun hava) ve oyun havalarını seslendirdiği düğün ve etkinliklerde türküleri yaşatıyor. Kimi zaman evinde kimi zaman gezintiye çıktığı köy kırsalındaki arazilerde bağlamasının tellerine dokunan Yıldız, sevdalı olduğu sanatını sürdürüyor.