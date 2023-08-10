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Sarımsakların ömrünü uzatmak mümkün! Böyle yapınca aylarca taze kalıyor

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Sarımsakların ömrünü uzatmak mümkün! Böyle yapınca aylarca taze kalıyor
kokusundan ne kadar kaçılsada faydaları saymakla bitmeyen sarımsak adeta ömrü uzatıyor. Sarımsakların çabuk filizlenip bozulması sorunları doğuracağından yapılması gerekenler haberimizde yer almaktadır. İşte sarımsak hakkında bilinmeyenler...

Sarımsaklar bozulmadan uzun süre tazeliğini koruyabilecek yöntem geldi. Kabukları soyulan sarımsaklar rendelenerek yada robottan geçirilerek saklanabilir. Bu işlemlerin yapılmasıyla üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave edilerek karıştırılır. Kullanılmak istenildiğinde ince bir tabaka alınarak yemeklere eklenebilir.

SARIMSAK SAKLAMA TÜYOLARI

Kabuğu soyulan sarımsaklar bir kavanoza alınıp üzerine ayçiçek yağı ya da zeytinyağı konulur. İsteğe göre kekik ya da karabiberde eklenerek bu sos kullanılabilir.

Hazır haplarda sarımsak saklamak mümkün. Kabuğu soyulan sarımsakların yarım kiloluk kapaklı plastik kaplara koyulur ve üzerine 1 çay kaşığı tuz eklenerek buzluğa atılır.

sarımsak saklama

Kabuğu soyulan sarımsaklar 1 kiloluk kavanozlara koyulur üzerini geçecek şekilde 1.25 yemek kaşığı kaya tuzui 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 su bardağı sirke eklenerek kavanozun ağzına kadar su eklenerek uzun süre sarımsaklar saklanabilir.

İnce ince doğranan sarımsaklar yağlı kağıda yerleştirilir. İncecik doğrandıktan sonra 4-5 gün güneşte kurutulur. Kurutulan sarımsaklara tuz eklenerek robottan geçirilir ve un haline getirilerek tercih edilir. 

Yaşam
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