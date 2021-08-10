Sarıyer sahilinde içinde 8 kişi olan tekne battı!

İstanbul Sarıyer'deki Rumeli Kavağı'nda bulunan Liman Kuruçeşme isimli bir gezinti teknesi içindeki 8 kişiyle birlikte battı. Altınkum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığının sahilinde meydana gelen olayda deniz düşen kişiler sahil güvenliğe bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Cabir K. idaresindeki teknenin gezinti sırasında karaya oturduğu ve bir süre sonrada batmaya başladığı bildirildi. Yapılan ihbar üzerin e bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, batan tekneden 2'si çocuk 8 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı. Polisin geni güvenlik önlemi aldığı olay da sahil güvenliğin çalışmalarını devam ettiği belirtildi.