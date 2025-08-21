DOLAR
40,94 0%
EURO
47,82 -0,2%
ALTIN
4.380,8 0,56%
BITCOIN
4.646.289,04 0,77%

Satala Antik Kenti'nde 16 Mezar: 9 Kadın, 4 Erkek, 3 Çocuk İskeleti Belirlendi

Satala Antik Kenti'ndeki 16 mezarda 9 kadın, 4 erkek ve 3 çocuk iskeleti tespit edildi; kazıyı Dr. Elif Yavuz Çakmur yönetiyor, incelemeyi Prof. Dr. Ayşen Açıkkol yürüttü.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 13:58
Satala Antik Kenti'nde 16 Mezar: 9 Kadın, 4 Erkek, 3 Çocuk İskeleti Belirlendi

Satala Antik Kenti'nde 16 Mezar: 9 Kadın, 4 Erkek, 3 Çocuk İskeleti Belirlendi

Kazı çalışmasının detayları

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Satala Antik Kentinde, Roma döneminde askeri karargah olarak kullanılan alanda yürütülen kazılarda nekropolde 16 mezar tespit edildi. Yapılan incelemelerde bu mezarlarda toplam 9 kadın, 4 erkek ve 3 çocuk iskeleti bulundu.

Başkan ve ekip

Kazı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz Çakmur başkanlığında, 8. sezon çalışması olarak 33 kişilik bir ekiple sürdürülüyor. Çakmur, Anadolu'da kazı çalışması yapılabilen tek Roma lejyon kalesinin Satala Antik Kenti olduğunu vurguladı.

Antropolojik inceleme ve bulgular

Mezarların incelenmesini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşen Açıkkol yürüttü. Çakmur, çalışmalar sonucunda elde edilen verileri şöyle aktardı:

"Çocuk mezarları içerisinde bir tanesin kolunun kırık olduğu ve kırık kolun kendiliğinden kaynadığı tespit edildi. Aynı zamanda yapılan incelemede Anadolu'daki diğer kazı alanları içerisinde en narin yapılı kadın iskeletlerinin burada olduğu belirtildi. Bunlar bizim için güzel ve önemli sonuçlar."

Çakmur, mezarların geç döneme ait olduğunu belirterek kazı çalışmalarının devam ettiğini ve ilerleyen dönemde daha fazla bulguya ulaşmayı umut ettiklerini kaydetti.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Roma döneminde askeri karargah olarak kullanılan Satala Antik...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Roma döneminde askeri karargah olarak kullanılan Satala Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında bulunan mezarlarda 9 kadın, 4 erkek ve 3 çocuk iskeleti olduğu belirlendi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Roma döneminde askeri karargah olarak kullanılan Satala Antik...

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat’ta 26 Cemevinin Onarım ve Tefrişatı Tamamlandı
2
Satala Antik Kenti'nde 16 Mezar: 9 Kadın, 4 Erkek, 3 Çocuk İskeleti Belirlendi
3
Blaundos Antik Kenti'nde Fırın, Zeytin ve Metal İşlikleri Gün Yüzüne Çıktı
4
Kültür Yolu Festivali'nde Filistinli Öğrenciler Erzurum Atölyelerini Keşfetti
5
Ürgüp'teki Tescilli Yapılar, Kültür Merkezi ve Kütüphane Olacak
6
2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları
7
Harran'da 800 Yıllık Baklava Dilimi Desenli Tarihi Ekmek Kalıbı Bulundu

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım