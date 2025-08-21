Satala Antik Kenti'nde 16 Mezar: 9 Kadın, 4 Erkek, 3 Çocuk İskeleti Belirlendi

Kazı çalışmasının detayları

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Satala Antik Kentinde, Roma döneminde askeri karargah olarak kullanılan alanda yürütülen kazılarda nekropolde 16 mezar tespit edildi. Yapılan incelemelerde bu mezarlarda toplam 9 kadın, 4 erkek ve 3 çocuk iskeleti bulundu.

Başkan ve ekip

Kazı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz Çakmur başkanlığında, 8. sezon çalışması olarak 33 kişilik bir ekiple sürdürülüyor. Çakmur, Anadolu'da kazı çalışması yapılabilen tek Roma lejyon kalesinin Satala Antik Kenti olduğunu vurguladı.

Antropolojik inceleme ve bulgular

Mezarların incelenmesini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşen Açıkkol yürüttü. Çakmur, çalışmalar sonucunda elde edilen verileri şöyle aktardı:

"Çocuk mezarları içerisinde bir tanesin kolunun kırık olduğu ve kırık kolun kendiliğinden kaynadığı tespit edildi. Aynı zamanda yapılan incelemede Anadolu'daki diğer kazı alanları içerisinde en narin yapılı kadın iskeletlerinin burada olduğu belirtildi. Bunlar bizim için güzel ve önemli sonuçlar."

Çakmur, mezarların geç döneme ait olduğunu belirterek kazı çalışmalarının devam ettiğini ve ilerleyen dönemde daha fazla bulguya ulaşmayı umut ettiklerini kaydetti.

