Satışı yasak zaman diliminde alkol alma ısrarının sonu kötü bitti: 2 yaralı

Olay, Yalı Mahallesi Fırın Sokak üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, alkol satışının yasak olduğu 22.00 ile 06.00 saatleri içersinde otomobille tekel bayine gelmiş olan M.F.B. ve A.A. isimli iki şahıs alkol almak istedi. Tekelde çalışan iki kişi ise yasak olduğu için alkol satmayı reddetti. Bu nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. O esnada tekel çalışanların babası M.G. olaya girdi. M.G. iki grubu sakinleştirmek için M.F.B. ve A.A.'yı dükkandan çıkartarak araçlarına bindirdi. Gitmeye hazırlanan M.F.B. ve A.A.'dan birinin attığı bir cisim ise M.G.'nin kafasına çarptı. Bunun üzerine iki oğul ile M.F.B. ve A.A. arasında kavga çıktı.

Çevredekilerin ayırdığı kavga sonucu M.F.B. ve A.A yaralandı. Kargaşayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda yer aldı. İhbar üzerine adrese birden fazla polis ve sağlık personelleri yollandı. Olay yerine gelmiş olan polis ekipleri alanda güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılmış olan yaralılar ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan polis ekipleri yapmış olduğu kontrollerde 1 silah elde etti.

Polis, olaya ilişkin tahkikat başlattı.

Mert Gürenç - Hakan Öztürk - Çağrı Gökdemir

