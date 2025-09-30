Sebastapolis Antik Kenti'nde Kazı Sezonu Tamamlandı

Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki Sebastapolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Prof. Dr. Davut Yiğitpaşa liderliğindeki ekip tarafından bu yıl eylül ayında tamamlandı.

Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kentinde bu sezon yürütülen kazı çalışmaları tamamlandı.

Roma İmparatoru Trajan döneminde (MS 98-117) Pontus Galatius ve Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edilen antik kentin, döneminde Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu belirtiliyor. Çok az şehrin sahip olduğu bir ayrıcalık olarak para basma yetkisiSebastapolis, büyük savaşlar, yıkımlar, afetler ve geçiş yollarının değişmesi sonucu eski önemini kaybetmiş ve zamanla unutulmuştur.

Kazı tarihçesi: Tokat Müze Müdürlüğünce 1986 yılında sondaj kazılarıyla başlayan çalışmalar, sonraki yıllarda kurtarma kazısı şeklinde 1991 yılına kadar devam etmiş; 1991'de ara verilen çalışmalar 2013 yılında yeniden başlatılmıştır. Bugüne kadar kentin bir bölümü ortaya çıkarılmış, büyük bölümü ise Sulusaray ilçesinin altında kalmaktadır.

Sulusaray'da antik kent üzerine kurulu evlerin kamulaştırma çalışmaları sürerken, 3 bin 500 nüfuslu ilçede vatandaşlar tarihle iç içe yaşamını sürdürüyor.

Bu yılki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile Tokat Müze Müdürlüğü desteğinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Davut Yiğitpaşa ve ekibi tarafından yürütüldü.

Prof. Dr. Yiğitpaşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada kazılara farklı üniversitelerden 8 öğretim üyesi, 10 öğrenci ve 10 işçi ile temmuz ayında başladıklarını, daha sonra gönüllü öğrencilerin de ekibe katıldığını bildirdi. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğimiz Miras Projesi" kapsamında gerekli başvuruların yapıldığını ve uygunluk halinde kazıların daha uzun süre sürdürülebileceğini belirtti.

Yiğitpaşa, çalışmaların bu yıl Eylül ayı itibarıyla tamamlandığını ifade etti.

Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kenti'nde bu sene yürütülen kazılar sona erdi.

