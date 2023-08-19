Şerbet sevenlere şipşak tarif: 10 dakikada hazır şerbetli irmik tatlısı

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DAKİKALAR İÇİNDE HAZIR İRMİK TATLISI

Şerbetli tatlı severlere özel şerbet ve irmiğin birleşiminden mükemmel bir tatlı tarifi geldi. Şerbetli irmik tatlısı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 9 yemek kaşığı toz şeker, 9 yemek kaşığı irmik, 3 tane yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, 1.5 su bardağı un, 1 su bardağı süt. Kabınızı yağlamak için de 1 yemek kaşığı tereyağı gerekiyor. Tatlının şerbeti için de 1 ya da 2 tane limon suyu, 2 su bardağı su, 2 su bardağı toz şekere ihtiyacınız var. İlk olarak yumurta, toz şeker ve yoğurt bir kapta iyice karıştırılır.





Toz şeker eriyene kadar çarpmak gerekmektedir. Daha sonra süt ve vanilin eklenir. Son olarak irmik, un ve kabartma tozu eklenerek iyice karıştırılır. Fırın kabı yağlandıktan sonra hazırladığınız karışım kalıba dökülür ve önceden ısıtılan 175 derece fırında 45 dakika süreyle pişirilir. Tatlı pişerken şerbeti hazırlanır. Toz şeker ve su iyice kaynatıldıktan sonra 3-4 damla limon suyu damlatılır ve 5 dakika daha kaynatıldıktan sonra ocaktan alınıp ılımaya bırakılır. Daha sonra pişen tatlı fırından çıktıktan sonra üstüne ılık şerbet dökülür. Tatlının şerbeti çekmesi için 10 dakika beklemek gerekir. Tatlı iyice soğuduktan sonra servis yapılır.