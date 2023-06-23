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Serdivan'da Motosikletli Adamın İlginç İsteği

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Serdivan'da Motosikletli Adamın İlginç İsteği
Serdivan ilçesinde motosikletli bir kişi, sıcaktan bunalınca önünden geçtiği oto yıkamacıda durarak çalışana kendisi için su tutmasını istedi. Çalışanın isteği geri çevirmemesi sonucu ortaya çıkan anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde motosikletle dolaşan bir kişi sıcaktan bunalınca serinlemek için önünden geçtiği oto yıkamacıda durdu. O esnada su tabancasıyla araç yıkayan çalışana seslenerek kendisinin üzerine su tutmasını söyledi.

Şaşkınlığını gizleyemeyen çalışan adamın isteğini geri çevirmeyerek, suyu adamın üzerine doğru tuttu. Yüzlerde tebessüm oluşturan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletli adamın oto yıkamacının önünde durması, çalışana seslenerek üzerine su atılmasını istemesi ve şaşkınlık içinde kalan çalışanını adamın üzerine suyu tuttuğu anlar bulundu.

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