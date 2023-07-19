Sevgilisinden ayrılmak isteyenler hep bunları söylüyor! İşte sevgiliden ayrılmak için 10 gerçek neden

Bazı zamanlar ilişkiler bitmeye yaklaşsa da insanlar ayrılmak için geçerli sebepleri bulamıyor. Bu 10 gerçek bahane ilişki bitirmek için birebir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEVGİLİDEN AYRILMAK İÇİN 10 GERÇEK BAHANE

Eğer ilişkinizi bitirmek istiyorsanız ancak elinizde somut bir sebebiniz yoksa bu 10 bahaneyi ayrılmak için kullanabilirsiniz. İlk olarak uyum eksikliği öne sürülebilir. Bir ilişkinin devam etmesi için uyum en önemli etkenlerden biridir. Farklı değerler, hedefler, çıkarlar anlaşmazlıklara sebep olabileceği gibi ayrılığın sinyalini verebilir. İkinci olarak güven sağlıklı ilişki yürütmek için en önemli temel duygudur. Eğer ilişkide sadakatsizlik veya sahtekarlık durumları varsa ilişkinin devam etmesi zorlaşıyor. Eğer ilişkide duygusal veya fiziksel istismar varsa bu durumlara da göz yummamak gerekmektedir. Eğer ilişkinizde bakış açılarınız farklıysa ve kültürleriniz büyük derecelerde farklıysa ikili ilişkinizde büyük problemler yaşayabilirsiniz.





Eğer bir ilişkide eksik iletişim varsa bu da ayrılmak için önemli bir etken olmaktadır. Etkili bir iletişim ve kurulan bağlar ilişkiler için önem taşır. Eğer karşılıklı olarak birbirlerinin ihtiyaçlarını duymayan ve önemsemeyen iki kişi varsa bu ilişkinin bitmesine sebep olur. Eğer bir ilişkide sadakatsizlik varsa ilişki bir süre sonra kendiliğinden bile biter. Eğer iki kişiden bir tanesi veya ikisi de toksik davranışlarda bulunuyorsa bu ilişkinin yaşanmasını güçleştiren etkenlerden biridir. Eğer partnerinizle aranızda romantik bir duygu varsa fiziksel çekim olması da kaçınılmazdır. Eğer fiziksel olarak çekim kaybı yaşıyorsanız ilişkinin samimiyeti zamanla azalabilir. Eğer ilişki içindeki insanlar kişisel gelişimlerini bir kenara atarsa bu ilişkinin yaşanması da zorlaşmaktadır. Son olarak eğer sürekli aynı konuda sorun yaşamaya başladıysanız ilişkide problem çözme yeteneğinizi kaybetmişsiniz demektir. Bu ilişkinin bitmesi iki kişi için de iyi olabilir. İlişki içinde sorun yaşadığınız zaman bunu konuşmak yerine içinize atarsanız bu ilişkinin yaşanması zor hale gelir. Başarısız olduğunuz zaman beraber ağlayabilir, iletişim kurmak için çabalayabilir, küçük sürprizler yapabilirsiniz.