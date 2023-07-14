Sevilen kot pantolon markasından kötü haber! 50 mağazasında kepenk kapatacaklar

Giyim sektöründe ki ekonomik etmenler krizlere neden olurken kot pantolon üreticisi Score, iflas başvurusunda bulunurken 50 mağaza kapatılarak 450 çalışan ise işsiz kaldı. Ekonomi de krizler yaşanırken kötü haber kısa sürede yayıldı.

Rusya-Ukrayna çatışması yaşanmasıyla durumlar daha kötü hale geldi. Şirketlerden gelen kötü haberler üzerine küçük işletmeler ise bu sürece direnemedi. Gelen haberler üzerine kot mağaza zinciri Score, 450 çalışanıyla beraber iflas ettiğini açıkladı.





Score, uzun süredir Hollanda alışveriş caddelerinde yer alırken girişimci Jan Peters, 1981'de Apeldoorn'daki mağayı açarak genişlemeye başladı. Zutphen mahkemesinin yaptığı duyuruya göre iflas sırasında Score and Chasin'in Hollanda'da 50'den fazla mağazası, bir çevrimiçi mağazası ve yurtdışında da birçok satış için gerekli noktaları mevcutur.