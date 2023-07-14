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Sevilen kot pantolon markasından kötü haber! 50 mağazasında kepenk kapatacaklar

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Sevilen kot pantolon markasından kötü haber! 50 mağazasında kepenk kapatacaklar
Kot pantolon deyince akla gelen markalardan o isimden kötü haber geldi. Kot pantolon devi iflas ederken 50 mağaza aynı anda kapatıldı.

Giyim sektöründe ki ekonomik etmenler krizlere neden olurken kot pantolon üreticisi Score, iflas başvurusunda bulunurken 50 mağaza kapatılarak 450 çalışan ise işsiz kaldı. Ekonomi de krizler yaşanırken kötü haber kısa sürede yayıldı.

Rusya-Ukrayna çatışması yaşanmasıyla durumlar daha kötü hale geldi. Şirketlerden gelen kötü haberler üzerine küçük işletmeler ise bu sürece direnemedi. Gelen haberler üzerine kot mağaza zinciri Score, 450 çalışanıyla beraber iflas ettiğini açıkladı.

kot pantolon markası

Score, uzun süredir Hollanda alışveriş caddelerinde yer alırken girişimci Jan Peters, 1981'de Apeldoorn'daki mağayı açarak genişlemeye başladı. Zutphen mahkemesinin yaptığı duyuruya göre iflas sırasında Score and Chasin'in Hollanda'da 50'den fazla mağazası, bir çevrimiçi mağazası ve yurtdışında da birçok satış için gerekli noktaları mevcutur. 

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