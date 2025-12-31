Seydikemer Yaylaları Yılın Son Gününde Karla Kaplandı

Kartpostallık manzaralar ve uyarılar

Muğla’nın Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde, yılın son gününde etkili olan kar yağışıyla yayla bölgeleri beyaza büründü. Uzun süredir kurak geçen yılın ardından yağan kar, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Gece saatlerinden itibaren artan kar yağışı, yaylalarda adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve köyler, doğal bir görsel şölen sunarken, yağışın özellikle yüksek rakımlı köylerde etkili olduğu gözlendi.

Karın etkisiyle bazı köylerde çekilen görüntülerde evlerin çatıları, ağaçlar ve yolların tamamen beyaza büründüğü dikkat çekti. Vatandaşlar, karın hem doğa hem de tarım açısından bereket getirmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Yetkililer, yüksek kesimlere çıkacak sürücüleri buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bölge sakinlerine mümkün olduğunca tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

Seydikemer'de kaydedilen bu beyaz örtü, kış mevsiminin etkisini hissettirmesinin yanı sıra yörede fotoğraf ve doğa tutkunları için de çekim alanları oluşturdu.

