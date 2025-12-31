DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,55 -0,11%
ALTIN
6.002,29 -0,01%
BITCOIN
3.827.362,38 -1,34%

Seydikemer Yaylaları Yılın Son Gününde Karla Kaplandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin yüksek yaylalarında yılın son gününde etkili kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturarak bölgeyi beyaza bürüdü.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:03
Seydikemer Yaylaları Yılın Son Gününde Karla Kaplandı

Seydikemer Yaylaları Yılın Son Gününde Karla Kaplandı

Kartpostallık manzaralar ve uyarılar

Muğla’nın Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde, yılın son gününde etkili olan kar yağışıyla yayla bölgeleri beyaza büründü. Uzun süredir kurak geçen yılın ardından yağan kar, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Gece saatlerinden itibaren artan kar yağışı, yaylalarda adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve köyler, doğal bir görsel şölen sunarken, yağışın özellikle yüksek rakımlı köylerde etkili olduğu gözlendi.

Karın etkisiyle bazı köylerde çekilen görüntülerde evlerin çatıları, ağaçlar ve yolların tamamen beyaza büründüğü dikkat çekti. Vatandaşlar, karın hem doğa hem de tarım açısından bereket getirmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Yetkililer, yüksek kesimlere çıkacak sürücüleri buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bölge sakinlerine mümkün olduğunca tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

Seydikemer'de kaydedilen bu beyaz örtü, kış mevsiminin etkisini hissettirmesinin yanı sıra yörede fotoğraf ve doğa tutkunları için de çekim alanları oluşturdu.

SEYDİKEMER YAYLALARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

SEYDİKEMER YAYLALARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

SEYDİKEMER YAYLALARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan’da Kar ve Tipi Etkili: 341 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
2
Palandöken 2026: Muhammet Sunar'dan Güçlü Hedefler
3
Elazığ'da Kar Sevinci: İlhami Çelik Üstsüz Sokağa Çıktı
4
Gümüşhane'de Kar Tatili Çocuklara Eğlenceye Dönüştü
5
Kızılay ve AFAD, Pülümür'de Kar Altında Gıda Kolisi Dağıttı
6
GEMA Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu kalp krizinde hayatını kaybetti
7
ASAT'tan Alanya'ya 330 milyon TL'lik içme suyu yatırımı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları