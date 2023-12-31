SGK 100 kamu personeli alımı yapacak! KPSS'den bu puanı alanlara gün doğdu

SGK iş arayan adayların yüzünü güldürdü! KPSS puanına göre 100 personel alımı yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SGK PERSONEL ALIMLARI BAŞLADI

SGK tarafından yapılan son duyuruya göre İstanbul ili Genel İdari Hizmetler kadrosu için 100 memur alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan şartları taşıması, 35 yaşını doldurmamış olması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması,





KPSS puanının en az 70 olması şartlarını taşıması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı kadrosuna yapılacak alımlar için Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olunması gerekiyor. Başvurular 5 Ocak tarihine kadar e-Devlet sistemi Kariyer Kapısı üzerinden online olarak yapılabilecek.