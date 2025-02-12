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SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

SGK, emeklilik şartlarını tamamlayamayanlara prim iadesi müjdesi verdi. Milyonlarca kişi toplu para alacak.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:23
SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

SGK'dan Büyük Açıklama!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emeklinin ve emeklilik hayali kuran çalışanların dikkatini çeken önemli bir açıklama yaptı. Uzun yıllar prim ödeyen birçok vatandaşı doğrudan etkileyen bu haber, pek çok kişinin emeklilik hayallerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

SGK'dan Prim Geri İadesi Başladı

Yıllarca prim ödemesine rağmen emeklilik şartlarını dolduramayan ya da çalışma hayatına devam etmek istemeyen sigortalılara sevindirici bir müjde verildi. SGK, yatırılan primlerin toplu olarak iade edilmeye başlanacağını duyurdu.

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Yaş sınırını doldurmasına rağmen gerekli prim günü sayısını tamamlayamayanlar, şimdiye kadar ödemiş oldukları prim tutarlarını geri alabilecek. Böylece, emeklilik hayali gerçeğe dönüşmese bile, yıllarca yapılan ödemelerin boşa gitmeyeceği vurgulanıyor.

Prim İadesinden Nasıl Yararlanılır?

Toplu prim iadesinden faydalanmak isteyen vatandaşların işlemleri oldukça basit. Sigortalıların, ikamet ettikleri il veya ilçede bulunan SGK müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru sonrası SGK, kişinin ödediği toplam prim tutarını hesaplayarak, belirtilen banka hesabına yatıracak.

Uzmanlar, toplu prim iadesi talep eden kişilerin, emeklilik hakkından tamamen vazgeçtiklerinden emin olmaları gerektiğini belirtiyor. Emeklilik sürecini sonlandırmak isteyenlerin bu geri ödemeden yararlanabileceği ifade ediliyor.

Patronların Ödedikleri İade Kapsamında Değil

Toplu prim iadesinde yalnızca sigortalı tarafından ödenen primler geri alınacak. İşverenler tarafından ödenen primler ise iade kapsamına alınmamaktadır. Toplu prim iadesi, emeklilik hakkından tamamen vazgeçmek anlamına geldiğinden, başvuru öncesinde kesin karar verilmesi önem teşkil ediyor.

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