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SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

SGK, doğum yapan annelere 49.783 TL ödeme yapacak. Başvuru süreci ve şartları hakkında detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 22:51
SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

SGK’nın Kadınlara Yönelik Destek Programı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan destek programı, çalışan anneleri sevindiriyor. Doğum yapan sigortalı kadınların, 49.783 TL tutarında toplu ödeme alması mümkün. Bu ödemeler, annelerin doğum izni süresinde PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek; böylece çalışmadıkları dönemde ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olunacak.

Ödeme İçin Gerekli Şartlar

Bu ödemeden faydalanmak isteyen annelerin, bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Öncelikle, annelerin tam zamanlı çalışan sigortalı olmaları şart. Ayrıca, doğum iznine ayrılan annelerin bu süreçten sonra başvurularını eksiksiz tamamlaması gerekmektedir. Önemli bir diğer kriter ise doğumun Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşmiş olmasıdır.

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Başvuru Süreci

Doğum yapan annelerin bu ödemelerden yararlanabilmesi için SGK'ya dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular, doğum tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılmalıdır. Ayrıca, SGK online başvuru imkanı sunarak süreci kolaylaştırmaktadır.

Ek Devlet Destekleri

SGK'nın sunduğu bu destek, devlet tarafından çocuk sayısına göre ek yardımlarla da desteklenmektedir. Destek miktarları şu şekilde belirlenmiştir:

  • İlk Çocuk: 300 TL
  • İkinci Çocuk: 400 TL
  • Üçüncü ve Sonraki Çocuklar: 600 TL

Bu desteklerin her biri tek seferlik yapılmakta olup, SGK, annelerin çocuklarının bakım ve yetiştirilmesi süreçlerinde önemli bir destek sunmayı hedeflemektedir.

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