Sıcak gecelerden soğuk gecelere ani geçiş! O tarihlerde yorganı battaniyeyi hazırlayın

Sıcak havanın etkisi her geçen gün vatandaşlara serin havaların ne zaman geleceğini düşündürtmekte. Gündüzleri 30 – 50 derece arasındaki sıcaklığın yanında bazı günler geceleri esen serin rüzgar herkesin kafasını karıştırmış durumda. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten tarafından yapılan açıklamayla ise serin havaların geleceği tarih belirlendi.

Herkes Tir Tir Titreyecek

Ağustos ayına günler kalmışken sıcaklık her geçen gün daha da artmaya başlamış durumda. Rekor rakamlarda yükselen sıcaklıkla birlikte vatandaşlar serin havaları umutla bekler oldular. Meteoroloji tarafından yapılan açıklama ile vatandaşlar için umut kaynağı geldi.

Sosyal medya üzerinden Kerem Ökten’ın yapmış olduğu paylaşım ile muhteşem bir serinliğin geleceği duyuruldu. Batı bölgelerinde sıcaklık 20 derecenin altına düşecek lakin bu durum da uzun sürmeyecek.



