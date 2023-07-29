Sıcak günler bitti, şimdi daha sıcak günler geliyor! O tarihten itibaren dondurma gibi eriyeceğiz

Resmen kavurucu sıcaklar geliyor! Uzmanların verdiği tarihlerde dışarı çıkanlar sıcaktan eriyecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O TARİHTE REKOR SICAKLIKLAR GELİYOR

Tüm dünyada rekor sıcaklıklar hızla devam ederken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres G20 üyesi ülkelerin ulusal emisyon azaltma hedefleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkeleri elektrik tüketimlerinde kömür kullanımının sona ermesi gerektiği söylendi ve 2030 senesine kadar önemli planlar olması gerektiği belirtildi.





Guterres küresel ısınma çağının sona erdiğini ve küresel kaynama çağı geldiğini belirtti ve etkilerin azaltılması için finans kuruluşlarının da rol oynaması gerektiğini, fosil yakıtların kredilendirilmesi, sigortalanması, yatırımların sonlanıp yenilenebilir enerjiye dönüştürülmesi gerektiği vurgulandı. Guterres iklim değişikliği ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Muson yağmurlarının sürüklediği çocuklar, alevlerden kaçan aileler. Yanıcı sıcakta mahvolmaya başlayan işçiler. Kuzey Amerika, Asya, Afrika, Avrupa bölgeleri için acımasız bir yaz geçiyor. Bütün dünya için bu bir felaket.'