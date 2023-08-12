Sıcak günler bitti, sırada daha sıcak günler var! Ankara, İzmir, Aydın, İstanbul ve o illere acil uyarı

Kısa bir serinlik molasının ardından, sıcaklar tekrar sahneye çıkıyor! Eyyam-ı Bahur'un son bulmasıyla birlikte, önümüzdeki günlerde sıcakların tekrar artması bekleniyor. Ancak bu kez sıcak hava dalgası farklı bir coğrafyadan geliyor, Mısır'dan. Özellikle deniz kenarlarında serinlemeye alışkın olanlar için bu haber pek iç açıcı değil. Mısır'ın çöl ikliminin etkisiyle, sıcaklıkların daha da yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu dönemde güneşin etkisi daha fazla hissedilirken, uzun süreli dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekebilir. Serinlemek ve su tüketimini artırmak, sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemlerden sadece birkaçı. Sıcak havanın etkisiyle, hava durumu raporları daha da önem kazanacak gibi görünüyor.

Eyyam-ı Bahur'un sıcak kavuruculuğu sonunda bir nefes aldık derken, sıcaklar geri dönmeye hazırlanıyor. Türkiye geçtiğimiz hafta çöl sıcaklarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Ancak, 7 Ağustos Pazartesi gününden itibaren serin havaların etkisiyle sıcaklık ani bir düşüş yaşadı ve birçok kişi rahat bir nefes aldı.

İstanbul'da yaşayanlar başta olmak üzere, tüm vatandaşlar, serinlemek için rahat bir nefes alırken, önümüzdeki hafta sıcaklar tekrar geliyor. Ancak bu kez sıcak hava dalgası Mısır'dan ülkemize doğru ilerliyor. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan'a göre, Mısır'dan gelecek olan bu sıcak hava dalgası, pazar gününden itibaren etkisini hissettirecek. Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıklarının yükseleceği belirtiliyor. Bazı illerde sıcaklık 46 dereceye kadar çıkabilir.

Çalışkan, aşırı sıcakların henüz bitmediğini ve yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, "Mısır üzerinden geleceği için Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Bu sefer İç Anadolu'da sıcaklık rekorları kırılacak" uyarısında bulundu. Dolayısıyla, serinlemeyi sevenlerin ve aşırı sıcaklara karşı dikkatli olması gerekenlerin bir kez daha tedbirli olmaları gerekecek gibi görünüyor.

Eyyam-ı Bahur'un ardından serinlemeye alışan Türkiye, önümüzdeki günlerde tekrar sıcaklıklarla boğuşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin geçtiğimiz hafta çöl sıcaklarının etkisi altında kalması, birçok vatandaşın güneşten korunmaya çalıştığı ve serinlemek için çare aradığı günler olarak kayıtlara geçti. Ancak, 7 Ağustos Pazartesi itibarıyla serin havaların gelmesiyle birlikte biraz olsun rahatladık.

Fakat mevsimsel dönüşümlerle birlikte, önümüzdeki günlerde Mısır'dan gelen sıcak hava dalgasıyla yeniden kavrulmamız bekleniyor. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, Mısır kaynaklı sıcak hava dalgasının özellikle pazar gününden itibaren Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olacağını belirtiyor. Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 46 derecelere kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Çalışkan, sıcakların henüz bitmediğini vurgulayarak, "Aşırı sıcaklar bitmedi, bir yenisine daha hazırlanıyoruz. Bu sefer pazar günü Mısır üzerinden gelecek. Mısır üzerinden geleceği için Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Bu sefer İç Anadolu'da sıcaklık rekorları kırılacak" açıklamasını yapıyor.

Türkiye, mevsim normalleri içerisindeki sıcaklıklarla baş etmeye çalışırken, özellikle dışarıda çalışmak zorunda olanlar ve açık havada vakit geçirenler için dikkatli olmak önem arz ediyor. Halk, bu sıcak günlerde de su tüketimine özen göstermeli, güneşin en yüksek olduğu saatlerde dışarıda fazla kalmamalı ve güneşten koruyucu önlemler almalıdır.