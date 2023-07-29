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Sıcak havalara el sallayın! O günden sonra tir tir titreyeceğiz: Meteoroloji bu kez üzdü

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Sıcak havalara el sallayın! O günden sonra tir tir titreyeceğiz: Meteoroloji bu kez üzdü
Sıcak günler geride kalıyor, kış mevsimi yaklaşıyor! Meteoroloji'den gelen uyarı: Soğuk hava dalgası geliyor! Ülkemizi Buz Devri etkisi saracak. İşte detaylar...

Ülkemizi bekleyen büyük değişimle birlikte kış mevsimi geri dönüyor! Kavurucu sıcaklar sona eriyor ve yerini soğuk hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Trakya ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara Bölgesi'nde ise rüzgar kuzey yönlerden şiddetli olarak esecek.

SICAKLIK 20 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

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Meteoroloji uzmanları, bu soğuk hava dalgasının kavurucu sıcakların ardından geleceğini ve sıcaklıkların gece saatlerinde 20 derecenin altına düşeceğini belirtiyor. Özellikle yarın sabah itibarıyla hava daha da soğuyacak. Bu nedenle hazırlıklı olmak ve kışlık giysileri çıkarmak önem taşıyor.

El Nino hava sisteminin etkisiyle yaşadığımız sıcak günler artık geride kalıyor. Bu büyük değişimle birlikte ülkemizi buz devri etkisi saracak. Vatandaşlar, kışın soğuk ve yağışlı günleri için gerekli önlemleri almalı ve meteorolojik uyarıları takip etmelidir.

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