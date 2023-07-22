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Sıcaklıklar dolar gibi yükseldi! O illerde 7 derece birden fırlayacak: Saat verilerek uyarı yapıldı

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Sıcaklıklar dolar gibi yükseldi! O illerde 7 derece birden fırlayacak: Saat verilerek uyarı yapıldı
Sıcaklar tavan yaptı! Türkiye'de aşırı sıcaklar devam ediyor. Meteoroloji raporuna göre, Kuzey ve Doğu kesimleri dışında sıcaklıklar mevsim normallerinin tam 7 derece üzerine çıkacak. Perşembe günü için hava durumu uyarısı yapıldı. Detaylı hava durumu tahmini haberimizde...

Türkiye, aşırı sıcaklarla başa çıkmak için mücadele ediyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahmin raporuna göre, Kuzey ve Doğu bölgeleri hariç diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde seyredecek. Hava durumu raporları, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artacağını gösteriyor. 

20 TEMMUZ DETAYLI HAVA DURUMU TAHMİNİ 

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Ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Rize, Kars ve Erzurum çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir geçiş yaşayacak.

Sıcaklıklarda belirgin bir değişiklik olmayacak. Kuzey ve doğu kesimler mevsim normallerine uygun seyrederken, diğer yerlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde olacak.

Rüzgar genellikle kuzeyden esecek, fakat Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, vatandaşları aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaya teşvik ediyor. Özellikle dışarıda uzun süreli kalmaktan kaçınılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Perşembe günü için hava durumu bilgilerine göre, tüm vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliğini koruması önem arz ediyor.

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