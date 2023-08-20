Sıcaktan uyuyamayanlar bir de bunu denesin! Hemen camı kapıyı kapatıp yorganı üzerinize çekin

Son yılların en sıcak günlerini yaşıyoruz, bu nedenle dışarıya çıkmak ya da uyumak nerdeyse haram oldu. Uzmanlar kavurucu sıcaklar da yaşam kalitesini artırmanın yöntemlerini sıraladılar. Detaylar haberimizde…







YÜKSEK SICAKLARDA RAHAT UYUMANIN SIRRI BELLİ OLDU! MEĞER YANLIŞ BİLİYORMUŞUZ… CAMLARI KAPATIN, ÜSTÜNÜZÜ ÖRTÜN!

Sıcaklığın zirvede olduğu günlerde, birçok insan rahat bir gece uykusu çekmenin yollarını bulur. Uyurken sıcaklıktan etkilenmemek için bazı önemli ayrıntılara dikkat etmek önemlidir. Böylece rahat bir uyku çekebilirsiniz. Detaylar burada...

Ülke genelinde kavurucu sıcaklıklar etkisini gösteriyor. Bu sebeple birçok kişi gece veya gündüz uyku uyuyamıyor. Yaşanılan aşırı sıcaklıklar sebebi ile gündüz dışarı çıkmakta mümkün olmuyor. Dışarıda işi olanların ise sıcaklıklardan korunması için tedbirli olması gerekiyor. Yakıp kavuran bir sıcaklık yaşanıyor ve bu nedenle gece uyuyamayanların sayısı her geçen gün artmaktadır.

Hafta başından itibaren kendini gösteren çöl sıcaklıkları sebebi ile birçok ilde hava sıcaklıkları normalin çok üstünde seyretmektedir. Birçok şehirde, sıcaklık geceleri yüksektir. Bu nedenle gece uykusu neredeyse çoğu kişiye zehir olmuştur. Ama bu yöntemler sayesinde gece uyumak çok kolay olacaktır.

“PERDE, PENCERE VE PANJURLARI KAPATIN”

En yaygın hatalardan biri, hava sıcakken pencereleri ve perdeleri açmaktır.Uzmanlar, pencerelerin güney tarafında olanlarının kapalı kalması gerektiğini vurguluyor. Bununla beraber perdeleri de açmamak gerekiyor. Ancak yatmadan önce temiz hava oluşturmak için pencerelerin tekrar açılması gerekiyor.

Uzmanların önerdiği konulardan biri de düzeni değiştirmemek. Yatma vakti, uyanma vakti gibi günlük rutini oluşturan zamanlarda herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Gündüz gün içerisinde mümkün olduğunca uykudan kaçınılması gerekir.

“İNCE BİR ÖRTÜ KULLANILMALI”

Uzmanlar uyurken ince bir battaniye kullanılmasını tavsiye ediyor. Pamuklu çarşaf kullanımı faydalıdır, teri emer ve serinlik sağlar. Yüksek nemli ortamlarda vantilatör kullanılabilir. Bunun yanında soğuk su torbası ve soğuduktan sonra çorap giymekte güzel bir uyku için faydalıdır.

Gün içerisinde susuz kalmamaya özen göstermek ve çok alkol kullanmamak, deliksiz bir uyku için şarttır. Alınılan alkol her ne kadar uykuya geçmeyi kolaylaştırsa da sabahlar ise erken uyanmaya sebeptir. Uyumakta güçlük çeken kişiler hafif aktivitelerle rahatlayabilirler. Sıcak havalarda çocukların durumuna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Mevsim şartlarına bağlı olarak bebekler ve çocuklar ona göre giydirilmelidir ve en önemlisi ise uyumadan önce ılık bir banyo yaptırılmaları gerekmektedir.