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Side'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Side'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Side'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak sürücü belgesi olmayan bir araç kullanılması gösterildi ve cezalar kesildi. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Detayları

Side Mahallesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Kaza Nedeni ve Cezalar

Kazanın nedeni olarak sürücü belgesi olmayan bir araç kullanılması gösterildi. Sürücü belgesiz araç kullanmaktan dolayı 8.190 TL, araç sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan dolayı 8.190 TL olmak üzere toplamda 16.380 TL ceza kesildi.

Kazaya İlişkin Görüntüler

Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışması ve hurdaya dönmesi açıkça görülmektedir.

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