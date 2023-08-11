Sıfır araba almadan önce aman dikkat! Bu yazıyı istemeyen parasından olacak

İstanbul Otomobil Satıcıları Derneği'nin (İMAS) başkanlık görevini yürüten Hayrettin Ertemel, yeni otomobil alacaklara önemli bir uyarıda bulundu. Ertemer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Araç 0 kilometre eski olsa ve doğrudan bayiden satın alınmış olsa bile, genellikle fabrikada kaportaya yapılan ikinci bir boya uygulaması gibi durumlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Bu işlem bir imalat işlemi olsa bile boya ve benzeri işlemler aracın değerini etkilediği için pazarımızda sorun yaratabilmektedir.

Bununla birlikte, kilometre veya model yılı ne olursa olsun, halkı lisanslı bir araba satıcısından satın almaya ve satış sürecinden önce Tokyo Borsası tarafından onaylanmış güvenilir bir uzman merkeze muayene ettirmeye teşvik ediyoruz. Çünkü tescilli bir firmadan araç alırken başvurduğumuz yönetmelikler uzmanlık gerektiriyor. Ayrıca, müşterilerin bu anlamda güvenle satın alma yapabilmeleri için kanunen öngörülen satış sonrası garanti koşullarını oluşturduk.

‘FABRİKASYON OLDUĞUNU GÖSTEREN YAZI TEMİN EDİLMELİDİR’

Bir bayiden yeni bir araba aldıysanız ve bu durum ortaya çıktıysa, işleme hileli olarak yapıldığını kanıtlayan bir yazı vermeniz akıllıca olacaktır."

Tüketiciler otomobil alırken nelere dikkat etmeli?





Bir zamanlar, ticari amaçlarla yeni araba satın almak çok popülerken, bazı bayiler aşağıdaki gibi haksız suçlamalarda bulundu. Bunlardan birisi Ek ücret talepleri veya aksesuarların satışı olmaksızın araçların tahsis edilmemesiydi. Bu, kamuoyunda sık sık tartışılan bir konu oldu.

Bugüne kadar bazı şirketlerin benzer taleplerde bulunmaya devam ettiği bilinmektedir. Ancak 6+6 yönetmeliğin kapsamının genişletilmesi nedeniyle ticari amaçla yani yasa dışı işlemlerle yeni otomobil alıp satışını yapan bireysel kullanıcıların yarısı başvurularını geri çekti. Bu nedenle artık eskisi kadar talep olmadığı için bu tür hileler azalmıştır.

Aksesuarların bayi tarafından takılması sırasında kazara araç hasarı meydana gelebilir. Bunun gibi olumsuz durumlar olur, ancak sayıları çok şiddetli değildir. İşini usulüne uygun yapan ve bu tür bir zararla karşılaşan her işletme, durumu sahibine bildirmeli ve iyi niyetle tazmin etmeye çalışmalıdır. Ancak bu tür bir kaza meydana gelmesine rağmen araç sahibine haber verilmemesi ve bunun sonucunda hasar oluşması durumunda bu etik olmayan bir çalışma prensibidir.

Böyle bir durum meydana gelmesi durumunda aracın bu süreçte hasar görmüş olduğunun bilinmesi ve mümkünse bunu bildirmesi çok önemlidir. Bu tür sorunlarla karşılaşan vatandaşlar, alışveriş yaptıkları üye işyeri ile durumu çözemezlerse durumu üye işyerine bildirerek çözüm bulabilirler. Müşteri haklı olduğunda çözüm aranır. Ancak, tüm girişimler başarısız olduğunda ve sorun çözümsüz kaldığında, halk durumu mahkemeye taşıyarak çözüm arayabilir.