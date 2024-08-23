Sıfır veya 2.el araç almak için son 8 gün! Yeni kararla birlikte fiyatlar fırlayacak!

Otomobil almak isteyenler için zaman daralıyor. 31 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli olan fırsatlar, araç sahibi olmayı planlayanları harekete geçmeye zorluyor. Uzmanların “tam zamanı” diyerek uyardığı bu dönemde, sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki büyük indirimler dikkat çekiyor. Özellikle bayiler, ellerindeki araçları hızlıca satmak için kampanya üstüne kampanya düzenliyor. Bu fırsatları kaçırmamak için araç almak isteyenler bütçelerine uygun seçenekleri değerlendiriyor.

BAYİLERDE BÜYÜK İNDİRİM DÖNEMİ BAŞLADI

Otomobil dünyasında önemli bir değişiklik kapıda. Üst düzey güvenlik önlemlerini standart hale getiren yeni otomobil yönetmeliği, bayilerin hızlı bir şekilde ellerindeki araçları satması için büyük bir baskı yaratıyor. Yeni yönetmelik, araçlarda geri dönüş kamerası, park sensörü, hız sabitleyici gibi birçok güvenlik özelliğini zorunlu kılıyor. Bu durum, mevcut stokların bir an önce satılmasını gerekli kılıyor. Bayiler, bu yüzden arka arkaya büyük indirim kampanyaları düzenleyerek araçlarını elden çıkarmaya çalışıyor.

YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ NELERİ KAPSIYOR?

Yeni yönetmelik, Türkiye’de ulusal tip onayı ile üretilen sıfır araçları hedef alıyor. Bu araçların, Türkiye’de satılabilmesi için belirli güvenlik önlemlerini standart hale getirmesi gerekiyor. Sürücünün yorgunluk algılama sistemi, ani frenleme sistemi, kaza önleyici çarpışma sensörleri ve kör nokta uyarıcı sistemleri gibi özellikler bu düzenlemenin getirdiği zorunluluklar arasında yer alıyor. Yönetmeliğe uymayan mevcut araçların ise 31 Ağustos’a kadar satılması gerekiyor. Bu durum, araç almak isteyenler için büyük bir fırsat yaratıyor.

ARAÇ FİYATLARI NEDEN BU KADAR CAZİP?

Yönetmelik sonrası gelecek zorunlu güvenlik özellikleri, araç maliyetlerini artıracağı için yeni araçların fiyatlarının da yükseleceği öngörülüyor. Ancak 31 Ağustos’a kadar, bu zorunlu özelliklere sahip olmayan mevcut araçlar için bayiler büyük indirimler sunuyor. Hatta bazı bayiler, %20’ye varan indirimler yaparak müşterilerini cezbetmeye çalışıyor. Fiyat avantajlarının yanı sıra, uygun taksit seçenekleri de sunuluyor. Bu kampanyalar, özellikle sınırlı bütçeyle araç almak isteyenler için büyük bir fırsat oluşturuyor.

SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇLARDAKİ KAMPANYALAR

Hem sıfır hem de ikinci el araç pazarında büyük hareketlilik yaşanıyor. Bayiler, ellerindeki mevcut stokları eritmek için agresif kampanyalar düzenliyor. İkinci el piyasasında ise fiyatların artması bekleniyor. Bu nedenle, ikinci el araç almak isteyenler için de şu an doğru zaman olarak değerlendiriliyor. Sıfır araçlarda sunulan indirim ve kampanyalar, ikinci el araçlara olan talebi de artırıyor. Bayiler, ellerindeki stokları hızlıca bitirmek için ek indirimler ve taksit seçenekleri sunuyor. Ancak bu fırsatlar, stoklarla sınırlı ve zaman hızla daralıyor.

YENİ DÜZENLEMENİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni otomobil yönetmeliği, hem sıfır araç pazarında hem de ikinci el pazarında önemli değişikliklere neden olacak. Geri dönüş kamerası, park sensörü, hız sabitleyici gibi özellikler artık zorunlu hale geliyor. Bu özellikler, araçların güvenliğini artırsa da maliyetleri yükseltiyor. Bu yüzden, yeni yönetmelik öncesi araç almak, fiyat avantajı açısından önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle, mevcut stoklarda bu özelliklerin bulunmadığı araçlarda büyük indirimler söz konusu. Bu da araç almak isteyenlerin, fiyatlar artmadan harekete geçmesini gerektiriyor.

ARAÇ ALMAK İÇİN SON 8 GÜN!

Araç almak için son 8 gün. 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yeni yönetmelik yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra araç fiyatlarında ciddi artışlar bekleniyor. Bayiler, ellerindeki mevcut stokları hızlıca eritmek için büyük indirimler yapıyor. Özellikle güvenlik özellikleri yönetmelik gereği zorunlu hale gelmeden önce, fiyatların uygun olduğu bu dönemi kaçırmamak gerekiyor. Firmaların sunduğu %20’ye varan indirimler, cazip taksit seçenekleri ve ek kampanyalar, araç almayı planlayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Ancak bu fırsatlar, sadece 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra, yeni güvenlik özelliklerinin getireceği maliyetler, araç fiyatlarının ciddi şekilde artmasına neden olacak.

FIRSATLARI KAÇIRMAYIN

Otomobil almak isteyenler için şimdi tam zamanı! 31 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli olan kampanyalar, araç sahibi olmayı düşünenler için büyük bir fırsat sunuyor. Hem sıfır hem de ikinci el araçlarda sunulan indirimler ve taksit seçenekleri, bu dönemi cazip hale getiriyor. Ancak unutulmamalıdır ki bu fırsatlar, stoklarla sınırlı ve zaman hızla daralıyor. Araç almayı düşünenlerin, fiyatlar artmadan harekete geçmesi gerekiyor.