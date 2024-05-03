Sigara tiryakileri kahrolacak! Artık bu sigaraları alamayacaklar

Artan maliyetler ve fiyat artışlarıyla mücadele eden esnaf arasında, tekel bayileri özellikle sigara piyasasındaki düşen kar oranlarına yönelik endişelerini yükseltiyor. Kar marjlarının daralmasıyla karşılaşan bayiler, bu zorluğa karşı koymak ve seslerini duyurmak adına protesto eylemlerine başvuruyorlar.

Erol Dündar, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nin başkanı olarak, maliyet artışları ve ardı ardına gelen zamların bayileri zor durumda bıraktığını vurguladı. Yaptığı resmi açıklamada, "Söyleyeceklerim özellikle sigara tüketicisi olan ve bizi takip eden veya etmeyen ‘tüm tüketicileri’ ilgilendiriyor. Sigara satan bayilerin aslında bu üründen neredeyse hiç kâr etmediğini ve alışveriş bütünlüğünü bozmamak adına sigara satmak zorunda kaldığını bilmeyeniniz yoktur. " diye aktardı. Dündar'ın açıklamasında yer alan ifadeler şu şekilde:



