Bist 100
10.222,79 0%
DOLAR
32,34 -0,05%
EURO
34,82 0,06%
ALTIN
2.374,19 -0,45%

Sigara tiryakileri kahrolacak! Artık bu sigaraları alamayacaklar

Erol Dündar, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nin lideri olarak, bugün itibarıyla başlatılan ve belirli bir sigara markasına yönelik satış boykotunun ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Dernek üyesi tekel bayileri, bundan böyle söz konusu markanın ürünlerini satış listelerinden çıkaracaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 15:54
Sigara tiryakileri kahrolacak! Artık bu sigaraları alamayacaklar

Artan maliyetler ve fiyat artışlarıyla mücadele eden esnaf arasında, tekel bayileri özellikle sigara piyasasındaki düşen kar oranlarına yönelik endişelerini yükseltiyor. Kar marjlarının daralmasıyla karşılaşan bayiler, bu zorluğa karşı koymak ve seslerini duyurmak adına protesto eylemlerine başvuruyorlar.

Erol Dündar, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nin başkanı olarak, maliyet artışları ve ardı ardına gelen zamların bayileri zor durumda bıraktığını vurguladı. Yaptığı resmi açıklamada, "Söyleyeceklerim özellikle sigara tüketicisi olan ve bizi takip eden veya etmeyen ‘tüm tüketicileri’ ilgilendiriyor. Sigara satan bayilerin aslında bu üründen neredeyse hiç kâr etmediğini ve alışveriş bütünlüğünü bozmamak adına sigara satmak zorunda kaldığını bilmeyeniniz yoktur. " diye aktardı. Dündar'ın açıklamasında yer alan ifadeler şu şekilde:

sigara satışı

İLGİLİ HABERLER

3 kamu bankasından emekliye 7000 TL trink ödeme! Şubeye gitmeye bile gerek yok!

Kredi kartıyla temassız işlem yapanlar dikkat! 2 yıl sonra değişti

Sıfır Renault Clio 644 bin TL'ye düştü! Bayilerde kuyruk oluşturacak dev indirim

Borçluyu feraha çıkaran 100.000 TL kredi! Kefilsiz şartsız PTT verecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Güvelerden kurtulmanın pratik yolu! Bir damlası güveleri sonsuza kadar yok ediyor
7
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde

3 kamu bankasından emekliye 7000 TL trink ödeme! Şubeye gitmeye bile gerek yok!

Sıfır Renault Clio 644 bin TL'ye düştü! Bayilerde kuyruk oluşturacak dev indirim

Sigara tiryakileri kahrolacak! Artık bu sigaraları alamayacaklar

835.000 TL fiyatıyla Mayıs'ta sıfır araç alan Kasım'da ödemeye başlıyor! İşte Hyundai Mayıs kampanyası

Memura emekliye katmerli zam oranı sızdı! 4A 4B 4C'liye can suyu olacak

Dört kategoride zam yağmuru! Nisan ayında pahalılığın dibine vuruldu: Mayıs ayı daha zor geçebilir!

Kredi kartıyla temassız işlem yapanlar dikkat! 2 yıl sonra değişti

TCKN 0,2,4,6,8 olana IBAN'a ödeme müjdesi! 10.000 TL 5 dakika içinde yüklenecek

Borçluyu feraha çıkaran 100.000 TL kredi! Kefilsiz şartsız PTT verecek

İki şartla aylık 7.608 TL maaş yolu göründü! PTT kimlikle başvuru alıyor

700.000 TL'ye TOGG kapısı aralandı! Mayıs'ta 2024 model gıcır gıcır satışlar başladı

En gergin ve sinirli kişiler bu burçlardan çıkıyor! Yanlarına yaklaşmak mümkün değil