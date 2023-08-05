Sigortası 1997 1999 2000 2002 yıllarında olanlara müjde! EYT'siz emekli olma yaşı düştü!

SGK'nın yayımladığı EYT düzenlemesi, emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeli bir haber niteliğinde. Emeklilik şartlarına dair yapılan köklü değişikliklerle, vatandaşlar artık daha erken yaşta emekli olabilecekler. Özellikle 1999 yılında yapılan yasal düzenleme ile prim gün sayısı, fiili hizmet süresi ve yaş şartları emeklilik kriterlerine eklenmişti.



51 YAŞINDA EMEKLİLİK HAKKI

SGK'nın emeklilik yaşını hesaplamak için belirlediği 9 Eylül 1999 tarihi, emeklilik konusunda önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu tarihten önce veya sonra doğan kişilerin emeklilik yaşları farklılık gösteriyor. Örneğin, 24 Kasım 1989 ile 23 Mayıs 1991 tarihleri arasında ilk işe giren erkekler, 5525 prim günü şartını yerine getirerek 52 yaşında emekli olabiliyorlar. Benzer şekilde, 24 Mayıs 1995 ile 23 Mayıs 1996 tarihleri arasında ilk işe giren kadınlar, en az 5 bin 825 prim gününe sahip olduklarında 51 yaşında emeklilik hakkına sahip oluyorlar.

1999 sonrası ve 2008 öncesi işe girenlerin emeklilik durumu, emeklilik hesaplamaları açısından oldukça kritik bir dönem olarak öne çıkıyor. Erkekler için emeklilik yaşını belirleyen tabloya göre, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk işe giren bireyler, 7 bin prim günü ve 60 yaş şartını sağladıklarında emekli olabiliyorlar. Bu nedenle, emeklilik yaşını belirlerken bu dönemlerin dikkate alınması önem taşıyor.

Emeklilik yaşının belirlenmesindeki farklılık, çeşitli meslek grupları için de önem taşıyor. Örneğin, kamu çalışanları, özel sektör çalışanları veya serbest meslek sahipleri gibi farklı grupların emeklilik koşulları birbirinden ayrılabiliyor. Bu nedenle, emeklilik planlaması yaparken kişilerin kendi durumlarına en uygun şartları incelemesi ve uzman görüşü alması büyük önem taşıyor.