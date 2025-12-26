Siirt Çocuk Hakları Komitesi 25 Çocukla Kaynaşma Etkinliği

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar, restoranda düzenlenen bir programda bir araya gelerek kaynaşma ve sosyalleşme faaliyeti gerçekleştirdi. Davetliler ve çocuk üyeler, kısa süreliğine dijital materyallerden uzaklaşıp birlikte zaman geçirdi.

Etkinlik ve Amaç

Program bir restoranda düzenlendi. Etkinlikte amaç; yeni ve uzun süredir komitede olan çocukların birbirleriyle kaynaşması, dijital ortamdan uzaklaşıp sohbet ve oyunla sosyalleşmelerini sağlamaktı. Organizasyon, çocukların hem birbirlerini tanımasına hem de sosyal dayanışmayı güçlendirmesine olanak tanıdı.

Açıklamalar

Çocuk Gelişimci ve Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörü Kader Sonakalan etkinlikle ilgili şunları ifade etti:

"Şu an aramızda hem yeni üyelerimiz bulunuyor hem de uzun süredir üyeliği olan çocuklarımız var. Amacımız onların biraz kaynaşması, hem de dijital dünyada çocuk sözleşmesi kapsamında çocukları biraz dijital ortamdan uzaklaştırmak, biraz konuşmalarını, oyunlar oynamalarına beraber biraz vakit geçirmelerini amaçladık"

Sonaklan, çocukların etkinliğe telefonlarla geldiklerinde, akranlarını görünce bu cihazlardan uzaklaştıklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuklara telefonu bırakın demek değil, aslında biraz alan oluşturup çocukları zaten yönlendirmeden o alanlara yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Şu an etkinlikte 25 çocuğumuz bulunuyor. Siirt ilinde Çocuk Hakları Komitesinde 410 çocuk bulunuyor. Siirt olarak komitemiz iki yıldır aktif bir şekilde devam ediyor. İki yıldır genel olarak akrandan akrana eğitim modelleri ile çocuk haklarına üye çocuklarımız, ilkokul ve ortaokula eğitim düzenliyor. Bizde yetişkin koordinatörler olarak liselere hem mahremiyet eğitimi, hem de çocuk hakları alanında eğitim düzenliyoruz. Eğitim sonunda da üyeliklerini gerçekleştirmek isteyen çocukların üyeliklerini gerçekleştiriyoruz"

Katılımcı Görüşü

Asel Barlık (9) etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerini şöyle paylaştı:

"Beraber geziyoruz, beraber oyunları oynuyoruz. Bugün oyun oynadık, çok eğlendik ve bugün sosyal dayanışmayı artırmak için de beraber bir araya geldik. Bugün bence çok güzel geçti. Ayrıca beraber yemek yedik. Bugün çok mutluydum, çok güzeldi. Her zaman telefon tablet olmaz. En az 30 dakika kitap okumak gerekiyor. Oyun oynamayı da ihmal etmemeliyiz. Haklarımıza kendimiz sahip çıkmalıyız. Bu kurum bu konuda çok önemli bir kurum. Farklı projeler yapıyoruz"

