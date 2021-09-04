Siirt'te tır ile otomobil çarpıştı! 1 ölü 5 yaralı

1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Siirt'te yaşandı.

Siirt Baykan arasında ki karayolunda seyir halinde olan Seyithan Karataş'ın idaresinde ki yüklü tır, Ferhat Taşkıran'ın sürücüsü olduğu özel bir otomobil ile çarpıştı.

Araç sürücüsü can verdi

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle birlikte olay yerine jandarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza mahaline ulaşan ekipler yaptıkları ilk incelemede araç sürücü Taşkıran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, araç içinde bulunan aynı aileden 5 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdaheleden sonra çevrdeki hastanelere kaldırıldılırken, sürücünün cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.