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Silahlı Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Silahlı Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Yunus Emre Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgada Vahit Y., kız arkadaşına şiddet uyguladıktan sonra olaya müdahale eden Özer Ç.'ye ateş etti. Vatandaşların müdahalesi sonucu Özer Ç., Vahit Y.'nin elinden silahı alarak ateş etti. Olay sonucu Özer Ç. hayatını kaybederken, Vahit Y.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Silahlı Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Yunus Emre Mahallesi'nde Vahit Y. ve kız arkadaşı arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Vahit Y. kız arkadaşına şiddet uyguladı ve olaya müdahale eden Özer Ç.'ye ateş etti. Vatandaşlar Vahit Y.'yi durdurmak için üzerine atladı. Özer Ç., Vahit Y.'nin elinden silahı alarak ateş etti. Olay sonucu Özer Ç. hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık personelleri tarafından müdahale edilen şahıslar hastaneye kaldırıldı. Yaşanan arbede ve vurma anı saniye saniye mobil cihaz kameralarına kaydedildi.

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