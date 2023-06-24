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Şile Otoyolu'nda Servis Aracı Alev Alev Yandı

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Şile Otoyolu'nda Servis Aracı Alev Alev Yandı
Şile otoyolu Ömerli yakınlarında hareket halinde olan bir servis aracının motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Şile otoyolu Ömerli yakınlarında hareket halinde olan bir servis aracının motor kısmında belli olmayan bir sebeple başladı. Servis şoförü aracı sağa çekerek araçtan indi. Motor kısmında başlayan yangın az zamanda tüm aracı sardı. İhbar üzerine adese sevki sağlanan polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahalede bulunarak az zamanda kontrol altına aldı. Otoyol üzerinde uzun araç kuyruklar oluştu.

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