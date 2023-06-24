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Şile'de Derede Mahsur Kalan 4 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

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Şile'de Derede Mahsur Kalan 4 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı
Şile'de Yeşilçay Deresi'ne düşen 4 büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları ekipler tarafından kaydedildi.

Şile'de Yeşilçay Deresi'ne 4 büyükbaş hayvan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere gelmiş olan ekipler dereye düşen 4 büyükbaş hayvanı kurtarabilmek adına çalışma başlattı. Bota binen ekipler, 4 hayvanı halat ile birbirine bağlayarak kıyıya kadar çekti. 4 büyükbaş hayvanı kurtarma anları ekiplerce kaydedildi.

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