Silifke'de Karla Mücadele: Ekipler Kırsal Yollarda

Silifke'de Karla Mücadele Hızlandı

Mersin'in Silifke ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada çalışmalara başladı.

Hedef: Ulaşımın Sürekliliği

Mara, Kavak, Kıca, Çatak, Saraydın, Ayaştürkmenli, Kocaoluk ve Topboğazı bölgelerinde yürütülen çalışmalarda, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede 1 greyder, 1 kar küreme aracı ve 7 personel görev yapıyor. Ekipler, yolları açmak ve olumsuzluklara anında müdahale etmek amacıyla teyakkuz halinde bulunuyor.

Yetkililer, özellikle kırsal ve yüksek kesimlerde seyahat eden sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

