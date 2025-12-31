DOLAR
Silifke'de Karla Mücadele: Ekipler Kırsal Yollarda

Silifke'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrası Mersin Büyükşehir ekipleri 1 greyder, 1 kar küreme aracı ve 7 personelle yolları açık tutuyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:28
Silifke'de Karla Mücadele Hızlandı

Mersin'in Silifke ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada çalışmalara başladı.

Hedef: Ulaşımın Sürekliliği

Mara, Kavak, Kıca, Çatak, Saraydın, Ayaştürkmenli, Kocaoluk ve Topboğazı bölgelerinde yürütülen çalışmalarda, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede 1 greyder, 1 kar küreme aracı ve 7 personel görev yapıyor. Ekipler, yolları açmak ve olumsuzluklara anında müdahale etmek amacıyla teyakkuz halinde bulunuyor.

Yetkililer, özellikle kırsal ve yüksek kesimlerde seyahat eden sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

