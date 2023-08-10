Simpsonlar bu kez yatırımcıları sevindirdi! Bu kehanet gerçek olursa zengin edecek

ABD'nin popüler animasyon dizisi Simpsonlar, uzun bir süredir olayları kehanet gibi öngörüyor olmasıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, daha önce coronavirüs salgını, teknolojik gelişmeler, siyasi olaylar ve ekonomik tahminleri önceden göstermişti. Bu kez de dizi, kripto para dünyasına dair dikkat çekici bir tahminde bulundu ve yatırımcıların ilgisini üzerine çekti.





Son bölümlerinden birinde karakterler arasında geçen bir diyalogda, 2024 yılında Bitcoin'in yeni bir rekor kıracağına dair atıfta bulunuldu. "2024'te Bitcoin'in kaderi hakkında bir şey duydunuz mu? Bu destansı olacak" şeklindeki konuşma, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve yatırımcıların dikkatini çekti.

Simpsonlar dizisinin geçmişte gerçekleşen tahminleri, izleyiciler arasında dizinin gelecek hakkında ipuçları verdiği düşüncesini güçlendirdi. Özellikle dizinin daha önce doğru tahmin ettiği olaylar, Bitcoin'in 2024 yılında büyük bir hamle yapabileceği beklentilerini artırdı. Uzmanlar, Bitcoin'in beş yıllık dönemler halinde büyük hareketler yapma eğiliminde olduğunu belirtiyor ve 2024'ün bu anlamda önemli bir yıl olabileceğine dikkat çekiyor.





Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Eğer Bitcoin bu yıl hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse, 2024 yılı kırılma noktası olabilir ve Bitcoin yeni bir zirveye çıkabilir" şeklinde görüşler dile getiriliyor.

Simpsonlar dizisinin geçmişteki tahminleri ve öngörüleri, izleyicileri gelecekte neler olabileceği konusunda düşünmeye sevk ederken, Bitcoin'in 2024 yılındaki performansı ise merakla bekleniyor. Kripto para piyasasının geleceği hakkındaki bu tahminler, yatırımcılar arasında heyecanla tartışılıyor ve dikkatle takip ediliyor.