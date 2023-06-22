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Sincan'da Motokurye ile Otomobil Sürücüsü Arasında Kavga Çıktı

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Sincan'da Motokurye ile Otomobil Sürücüsü Arasında Kavga Çıktı
Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi üzerinde otomobil sürücüsü Mustafa Gürbüz, park halindeki araç ile kendi aracı arasındaki motokuryeye çarpmamak için fren yaptı. Ancak ardından motokuryeye tepki göstererek aracından inip aldığı sopayla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar müdahale ederek kavga sonlandırıldı.

Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, otomobil sürücüsü Mustafa Gürbüz, ikamet ettiği apartmanın garajına girmek üzere sağa sinyal verdi. Sağa döndüğü esnada park halinde duran araç ile kendi aracı arasından geçmeyi başaran motokuryeye vurmamak için fren yapmış olan Gürbüz, aracından inip neden dikkat etmediğini söyleyerek motokuryeye tepki gösterdi. Ardından Gürbüz, kendisine küfür eden motokuryeye aracına dönerek aldığı sopayla saldırdı. Motokuryenin kendisini savunmak istemesiyle çıkan kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle tamamlandı.

Gürbüz, kuryeye neden öyle bir hareket yaptığına yönelik soru yönelttiğini anlatarak, “Bana ileri geri hareket yaptı o esnada ailemin yanı sıra küfür etti. Ben de dayanamadım, arabadan değneği aldım vurdum. Olmasaydı iyiydi ancak yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu. Ailesinin dışında olmasının kendisini durdurmasında önemli rol oynadığını aktaran Gürbüz, “Ağza alınmayacak küfür etti, ben de dayanamadım. Kim olsa aynısını yapar ve hatalı oldu halde. Sonra da olay özürle bağlandı. Çevredeki vatandaşlar geldi, ayırdı bizi. Onlarla olay tatlıya bağlandı” ifadelerine yer verdi.

Kuryelere tepki gösteren Gürbüz, “Bu kuryeler için sağ sol fark etmiyor. Adeta trafikte terör estiriyorlar. Bunlardan bıktık artık, bir ben değil herkes muzdarip. Biraz daha olgun kullansalar” cümlelerine yer verdi.

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