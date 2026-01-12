Sındırgı'da Motorcular Depremzedelere Moral Verdi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim depremleri sonrası yaklaşık 100 motorcu yağmur ve doluya rağmen ilçeye gelerek depremzedelere destek verdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremler sonrası zor günler yaşayan halka, motor tutkunları moral verdi. Yağmur ve doluya rağmen yaklaşık 100 motorcu destek olmak için ilçeye geldi.

Motorcular Sındırgı'ya giriş yaptı

Balıkesir'den 10 Riders, Rotasız Motorcular Türkiye ve Karesi Motorlu Arama Kurtarma Kulüpleri ile Akhisar'dan Akhisar Riders Motosiklet Kulübü'nden oluşan grup, öğle saatlerinde Sındırgı'ya giriş yaptı. Motorcuları Cumhuriyet Meydanı'nda Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak karşıladı. Başkan Sak, desteklerinden dolayı kulüp başkanlarına teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Karşılamaya STK temsilcileri ve siyasi parti yöneticileri de katıldı.

Esnaf ve depremzede ziyaretleri

Depremler sonrası hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürerken, konteyner kentlerin ve prefabrik iş yerlerinin kurulumu hız kazandı. AFAD konteynerlerinde ticari hayatını sürdürmeye çalışan esnafa destek amacıyla Sındırgı Platformu tarafından çevre il ve ilçelere 'Bugün bize, yarın size' sloganıyla çağrı yapıldı. Yapılan çağrı kısa sürede karşılık bulurken, hafta sonları Balıkesir ve Bigadiç'ten ilçeye alışveriş turları düzenlenmeye başlandı.

Motorcular, ilçe esnafını ziyaret edip konteyner evlerde yaşayan depremzede vatandaşlara hediyeler dağıttı. Etkinlik, kırsal Kertil Mahallesi ziyaretiyle sona erdi.

Açıklamalar

Rotasız Motorcular Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Adem Demiraslan yaptığı açıklamada, 'Mutluyuz. Sındırgı için bir araya geldik, bütün motor camiası burada. Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Başta Özgür Gürcan ve Özgür abime çok teşekkür ediyorum, bize önayak oldular. Sındırgı halkının yanındayız' dedi.

Sındırgı'da yaşayan motosiklet tutkunu Özgür Gürcan ise, 'Sındırgı’da yaşanan iki büyük depremden sonra dikkatleri ilçemize çekmek istedik. Birlik, beraberlik ve "yanınızdayız" mesajı vermek istiyoruz. Bütün motorcu arkadaşlarımı Sındırgı’ya davet ettim. Bu hava şartlarında bizi kırmadılar geldiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Sındırgı Platformu yetkilileri, benzer destek çağrılarının önümüzdeki günlerde farklı gruplar için de yapılacağını belirtti.

