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Sinirliyken sakın bu burçların yanından geçmeyin! Öfkelendiğini gözü hiçbir şeyi görmeyen burçlar

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Sinirliyken sakın bu burçların yanından geçmeyin! Öfkelendiğini gözü hiçbir şeyi görmeyen burçlar
Astroloji de burçların farklı özellikler gündeme gelirken sinirliyken yanına yaklaşılmaması gereken burçlar haberimizde yer almaktadır.

Bazı burç insanları daha sakin ve ılımlı olabiliyorken bazıları adeta sinir küpü olabiliyor. Tanışma sırasında ilk sorulan soruların başında gelen hangi burcu taşıdığı olurken ilk izlenim olarak önemi fazladır. İşte yakınından bile geçmemeniz gereken sinir küpü burçlar.

TERAZİ

Hayatlarında denge arayan her şeyin adil olmasını isteyen terazi burçları haksızlığa asla gelemezler. Adaletsizliğe şahit olduklarında düzeltmek için fazlasıyla çaba sarf ederler.

İKİZLER

Kaygılarının fazla olmasından kaynaklı olarak öfkelenmeleri an meselesidir. Normalde neşeli ve sosyal bir yaşamı olan ikizlerin kolay sinirlenen burçlar arasında yer alır.

sinirli burçlar

YENGEÇ

Astrolojinin en duygusal burçlarından olan yengeçler, üzülmekten ve kırılmaktan fazlasıyla korkarlar. Hayal kırıklığı yaşadıklarında öfkelenebilirler ve ağızlarından çıkanlarını kulakları duymaz.

KOÇ

En çok sinirlenen ve öfkelenen burçların arasında yer alan koç burcu, ani öfkelenmeleriyle bilinirler. Sabırlı insan olan koçlar, her şeyin hemen olmasını isterler ve beklemekten hoşlanmazlar. 

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