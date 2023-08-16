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Sinop, Artvin, Samsun, Ordu, Rize, Giresun ve 5 ilde acil durum! Tir tir titreyecekler

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Sinop, Artvin, Samsun, Ordu, Rize, Giresun ve 5 ilde acil durum! Tir tir titreyecekler
Rekor sıcaklıklar her yeri etkilemeye devam ederken bu iller için soğuk uyarısı yapıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için önemli soğuk uyarıları yaptı! Şimdiden önlemlerinizi alın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

METEOROLOJİ'DEN SOĞUK UYARISI

Rekor sıcaklıklar ülkenin dört bir yanını etkilemesi beklenirken bu hafta Ankara sıcaklardan kavruluyor. Önümüzdeki günlerde sıcak dalgalarının İzmir ve çevre illerde etkili olması bekleniyor. Marmara ve Karadeniz bölgeleri normal sıcaklıklarda devam etse de bu hafta sıcaklıkların bu bölgelerde de artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Artvin illeri için önemli uyarılar yaptı ve soğuk havaların geleceğini söyledi. 

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Sosyal medyadan yapılan haberlerde şu sözlere yer verildi; '22 ve 26 Ağustos tarihleri arasında en çok Karadeniz bölgesini etkileyecek olan soğuk hava dalgalarının ülkemize girmesi bekleniyor. Bu soğuk hava özellikle Karadeniz, Marmara bölgesi ve ara ara da İç Anadolu bölgesini etkisi altına alacak. Soğuk hava dalgası şu an olan gücüyle gelirse Karadeniz bölgesi yüksek kesimlerine kar yağabilir. Yağış olur mu bilinmez ama şimdiden bir şey denmesi yanlış olur.' 

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