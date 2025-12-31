Şırnak’ta Yoğun Kar Alarmı: Kriz Masası Aktif, Yollar İçin Seferberlik

Şırnak’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle valilik koordinesinde kriz masası oluşturuldu. Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Arpaslan başkanlığındaki masa, sahadaki çalışmaları anbean takip ediyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tüm tedbirler devreye alındı. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplanarak kurumlar arası koordinasyonu sağladı ve karla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor.

Kapanan güzergâhlar ve yol açma çalışmaları

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte Cizre-Nusaybin, Cizre-Silopi, Şırnak-Cizre, Şırnak-Kumçatı-Kasrik, Şırnak-Siirt, Şırnak-Uludere, Uludere-Beytüşşebap ve Beytüşşebap-Hakkari karayolları ile köy yolları dahil il genelinde kapanan tüm güzergâhlarda ekipler aralıksız yol açma çalışması yürütüyor.

Mahsur kalanlara destek ve uyarılar

Yollarda mahsur kalan vatandaşlara ise AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından gıda, barınma ve temel ihtiyaç desteği sağlanıyor. Şırnak AFAD İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından vatandaşları özellikle buzlanma, don olayları ve çığ riski konusunda uyararak, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması çağrısında bulundu.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları sona erene kadar sahadaki çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüleceğini bildirdi.

