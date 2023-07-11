Site aidatlarında devir değişiyor! Artık buna göre yapılacak: Bakanlık düğmeye bastı

Milyonlarca insan apartman dairelerinde yaşamaktadır. Oturulan binanın temizliği bakımı için her ay belli bir miktar para verilmektedir. Bu site aidatları bazen amacını aşıyor ve fiyatları duyanların dudaklarını uçuklatacak cinsten oluyor. İşte bunun için yeni bir düzenleme geliyor. Detaylar haberimizde…







AİDAT ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME! DEĞİŞİYOR, SINIR GELİYOR

Asgari ücret arttıkça ücret artışları bir kez daha ön plana çıkıyor… Bu ay ödemelerde %30'a varan bir artış bekleniyor. % 30'un üzerindeki tarifeler fahiş artışlar olarak kabul edilir. Son zamanlarda sıkça şikâyet edilen apartman aidat ücretlerindeki önemli artışlar yasal kısıtlamalara tabi olacaktır. Apartman aidatlarının üst sınır uygulamasının gündeme gelmesi beklenmektedir.

Asgari ücret artışının ardından site aidatları kiralarla rekabet edecek şekilde yeniden su yüzüne çıktı. Site maliyetlerinin büyük bölümünü oluşturan işçilik maliyetleri, birçok küçük sitenin bile ocak ayı ücret artışından sonra 2.000 liraya yakın katkı payı ödediği anlamına geliyor.

Milliyet`ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre; İstanbul'un bazı semtlerinde 100 metrekarelik evin aidatı 2 bin liradan 5 bin liraya çıkacak. Aidatların bu ay yüzde 30 artması bekleniyor. Büyükşehirlerde fatura ödemek tüketicilerin kâbusu haline geldi. Yeni katkılardaki artış, sitelere yapılan harcamaların yeniden değerlendirilmesine de yol açtı. Tabii ki, bu konu aynı zamanda site yönetimi ile ilgili tartışmaları da alevlendiriyor.

Seçimden önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, site yönetiminin kalitesinin artırılması ve asgari standartlar izleme biriminin kurulması için çalıştığını bildirdi. Abonelik ücretlerine üst sınır getirilip getirilemeyeceği ilgili yönetmelikte görüşülecek. Şu anda abonelik ödemelerinde herhangi bir üst sınır yoktur.

TAŞINMA SEBEBİ

Ankara ve İzmir'de özellikle İstanbul'un bazı lokasyonlarında ve merkezi caddelerinde konut kullanan daire sahipleri veya kiracılar için. Site aidatının artması da taşınma sebebidir. Örneğin İstanbul'un Bağdat Caddesi’nde evi olan emekli bir vatandaş, kira ödemediği halde 5 bin lira aidat ödememek için Çekmeköy'deki bir apartmana taşındığını söyledi. Lokasyon söz konusu olduğunda ise tüketiciler fiyatları daha düşük olan yerleri tercih etmektedir.

Emlak uzmanı Arzu Turan, tavan sınır fiyatının yakında yürürlüğe gireceğini belirterek, taslak yönetmelikte tavan fiyatı aşan mülk yöneticilerine yasal yaptırımlar uygulanacağını sözlerine ekledi. Turan, kira artışı konusunda anlaşmazlığa düşen kiracı ve ev sahiplerinin aidat konusunda aynı fikirde olduğunu belirterek, “Aidatı yüksek olan sitede kiracı olanlar bu konuda ödeme güçlüğü yaşarken, ev sahipleri de yüksek aidatı olan mülklerine kiracı bulmakta zorlanabiliyor veya evi boş kaldığında yüksek aidatları kendisi ödemek zorunda kalıyor. Her iki tarafın da ortak şikâyeti olan yüksek site aidatları konusunun çok kısa zaman içinde yapılacak yasal düzenlemeyle son bulması bekleniyor” dedi.

MAHKEME YÜKÜ ARABULUCUYA TAŞINIYOR

1 Eylül'den itibaren arabulucular, ev sahipleri ile kiracılar arasında son üç yılda yüksek kiralar nedeniyle açılan davalar nedeniyle artan mahkeme yükünü üstlenecek. Bu tarihten sonra şikâyette bulunmak isteyenler öncelikle arabulucu ile iletişime geçmelidir. Taraflar burada bir anlaşmaya varamazlarsa konuyu mahkemeye taşımaktan başka çareleri kalmıyor.

Avukat Çiğdem Kezer, kira artış oranlarına getirilen ve halen geçerli olan %25'lik tavana benzer bir ücret tavanının uygulanabileceğini açıkladı. 1 Eylül'de yürürlüğe girecek olan hakem önergesinde icra kararları, tahliyeler, kat mülkiyeti konuları ve mal yönetimi yer alacak. Kezer, “Arabuluculuk sisteminin hem kira, hem de aidat ile ilgili iyi çalışacağını düşünüyorum. Fahiş zam konusu iki tarafta da iyi şekilde ele alınıp, mahkeme yükünü de azaltacaktır” dedi.

Aidat hakkında bilmeniz gerekenler:

Site aidatları ile ilgili tüm merak edilenleri Avukat Ali Güven Kiraz şu şekilde anlattı:

Şu anda maksimum aidat limiti yoktur. Personel maaşlarının her yıl artması, yeni hizmetlerin eklenmesi, malzeme kullanımının ve giderlerin her yıl artması ve enflasyonla birlikte artması bu durumda ücret üst sınırını zorlaştırıyor.

Yönetim Planında aksi belirtilmedikçe, ortak kullanım alanı olarak belirlenmiş alanları kullanmayan kişiler bu ücrete hak kazanmazlar. Birinci katta oturan daire ve dükkan sahiplerinin "asansör kullanmıyorum" veya "havuz kullanmıyorum" diyerek ortak hizmet bedelinden muaf olmaları mümkün değildir. Bu alanlardaki bakım ve onarım masraflarını da karşılamakla yükümlüyüz.

Aidat ücretine itiraz edilebilmesi için genel kurulun toplanması veya kat maliklerinin en az üçte birinin olağanüstü genel kurula çağrılması gerekir. Bina ve konut yöneticileri ``maliyetler arttı, işçilikler arttı'' diyerek üyelik aidatlarını artıramazlar ve genel kuruldan onay almaları gerekir.

Kat malikleri de bu genel kurula katılarak bazı oranlı kalemlerin düşürülmesini, bazı eşyaların hiç kullanılmamasını veya yeni teklifleri kabul ederek oranın düşürülmesini sağlayabilirler. Genel kurulun üçte birinin imzasına rağmen yönetim genel kurulu toplantıya çağırmazsa veya makul olmayan ve usulsüz oran artışları olursa, kat malikleri her zaman Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini talep edebilirler.

Yine Genel Kurul'a katılanlar, itirazlarını tutanağa geçirmek kaydıyla, Genel Kurul'un toplanmasını takip eden bir ay içinde Genel Kurulun iptali için itirazda bulunabilirler. Genel kurula itiraz süresi, hazır bulunanlar için bir ay, bulunmayanlar için bir ay ve her durumda altı aydır.