Sivas, Samsun, Eskişehir, Hatay, Ankara, Aydın ve Çanakkale! Türkiye'nin ilk beşinde yer aldılar

Türkiye genelinde yapılan bir internet anketi sonuçlarına göre, ülkemizin en sinirli illeri belirlendi. 22 bin kişinin katıldığı bu anket, farklı illerde yaşayanların sinir düzeylerini değerlendirmeye yönelik 15 farklı soru içeriyordu. Anketin sonuçlarına göre, büyükşehirlerde yaşayan bireylerin küçük şehirlerde yaşayanlara kıyasla daha sinirli olduğu görüldü.





Sivas, beklenmedik bir sonuçla Türkiye'nin en sinirli ili olarak öne çıktı. Katılımcıların %64'ü, Sivas'ta yaşayanların sinirli olduğunu belirtti. Samsun %60 ile ikinci sırada yer alırken, Eskişehir %56 ile üçüncü sırada kendine yer buldu. Hatay ve Ankara sırasıyla %53 ve %52 ile dördüncü ve beşinci sıraları aldı.

Anket sonuçlarına göre, Aydın %50, Çanakkale %43, Balıkesir %30 ve İzmir %29 ile sıralamada kendilerine yer buldular.

Anket sonuçlarının büyükşehirlerde yaşayan bireylerin daha sinirli olduğu yönünde olması dikkat çekti. Ancak unutulmamalıdır ki, sinirli olma düzeyi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. İş stresi, trafik sıkışıklığı, hava koşulları gibi etkenler, kişilerin sinir düzeylerini etkileyebilir. Türkiye'nin en sinirli illerinin belirlendiği bu ankette Sivas'ın ilk sıraya yerleşmesi birçok kişiyi şaşırttı.