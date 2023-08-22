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Sivas, Samsun, Eskişehir, Hatay, Ankara, Aydın ve Çanakkale! Türkiye'nin ilk beşinde yer aldılar

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Sivas, Samsun, Eskişehir, Hatay, Ankara, Aydın ve Çanakkale! Türkiye'nin ilk beşinde yer aldılar
Bir internet araştırması Türkiye'nin en öfkeli şehirlerini ortaya çıkardı. Listeye Ankara'da kayıtlı. İşte, Türkiye'nin en sinirli iller listesi..

22.000 kişiyle yapılan çevrimiçi bir anket, Türkiye'nin en öfkeli şehirlerini belirledi. Alınan verilere göre Türkiye'nin en kızgın şehri Sivas oldu.

Büyükşehirlerdeki yoğun trafik, sıkışıklık, mesafe nedeniyle kaybedilen zaman gibi etkenler, diğer bölgelere göre kentlilerde daha fazla strese neden oluyor. Anket sonuçlarına göre Ankara en gergin iller listesinde beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin en sinirli illeri

Sonuçlar aşağıdaki gibidir;

Sivas: Yüzde 64

Samsun: Yüzde 60

Eskişehir: Yüzde 56

Hatay: Yüzde 53

Ankara: Yüzde 52

Aydın: Yüzde 50

Çanakkale: Yüzde 43

Balıkesir: Yüzde 30

İzmir: Yüzde 29

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