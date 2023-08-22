Sivas, Samsun, Eskişehir, Hatay, Ankara, Aydın ve Çanakkale! Türkiye'nin ilk beşinde yer aldılar
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Bir internet araştırması Türkiye'nin en öfkeli şehirlerini ortaya çıkardı. Listeye Ankara'da kayıtlı. İşte, Türkiye'nin en sinirli iller listesi..
22.000 kişiyle yapılan çevrimiçi bir anket, Türkiye'nin en öfkeli şehirlerini belirledi. Alınan verilere göre Türkiye'nin en kızgın şehri Sivas oldu.
Büyükşehirlerdeki yoğun trafik, sıkışıklık, mesafe nedeniyle kaybedilen zaman gibi etkenler, diğer bölgelere göre kentlilerde daha fazla strese neden oluyor. Anket sonuçlarına göre Ankara en gergin iller listesinde beşinci sırada yer aldı.
Sonuçlar aşağıdaki gibidir;
Sivas: Yüzde 64
Samsun: Yüzde 60
Eskişehir: Yüzde 56
Hatay: Yüzde 53
Ankara: Yüzde 52
Aydın: Yüzde 50
Çanakkale: Yüzde 43
Balıkesir: Yüzde 30
İzmir: Yüzde 29
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