Sivas, Samsun, Eskişehir, Hatay, Ankara, Aydın ve Çanakkale! Türkiye'nin ilk beşinde yer aldılar

22.000 kişiyle yapılan çevrimiçi bir anket, Türkiye'nin en öfkeli şehirlerini belirledi. Alınan verilere göre Türkiye'nin en kızgın şehri Sivas oldu.

Büyükşehirlerdeki yoğun trafik, sıkışıklık, mesafe nedeniyle kaybedilen zaman gibi etkenler, diğer bölgelere göre kentlilerde daha fazla strese neden oluyor. Anket sonuçlarına göre Ankara en gergin iller listesinde beşinci sırada yer aldı.





Sonuçlar aşağıdaki gibidir;

Sivas: Yüzde 64

Samsun: Yüzde 60

Eskişehir: Yüzde 56

Hatay: Yüzde 53

Ankara: Yüzde 52

Aydın: Yüzde 50

Çanakkale: Yüzde 43

Balıkesir: Yüzde 30

İzmir: Yüzde 29