Sıvı yağdan zeytine hepsi indirimde! Tarım Kredi Market 11-12-13-14 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Tarım Kredi Marketleri, alışveriş yapan vatandaşlara önemli bir nefes aldıracak yeni indirim kampanyasıyla öne çıkıyor. Temel gıda ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde sunulan bu indirimler, özellikle bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekecek.

TARIM KREDİ MARKETLERİ İNDİRİM KATALOĞU

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri öne çıkan ürünleri...













































9-12 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu indirim kampanyası, Tarım Kredi Marketlerinde alışveriş yapmayı daha cazip hale getiriyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde yapılan indirimler, vatandaşların bütçesine önemli bir katkı sağlıyor. Daha birçok indirimli ürünler için Tarım Kredi Marketlerine uğrayabilirsiniz.