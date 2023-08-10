Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak! Bu kurabiye tarifini kaçırmayın

Herkes sizden bu kurabiyenin tarifini isteyecek! İşte o lezzetli kurabiyenin tarifi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HERKES SİZDEN BU TARİFİ İSTEYECEK

Sofraların vazgeçilmezi çatlak kurabiyelerden yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde;





-250 gram oda sıcaklığında tereyağı

-2 su bardağı pudra şekeri

-2 yumurta

-1 tatlı kaşığı vanilin

-1 çay bardağı kakao

-1 paket kabartma tozu

-4 su bardağı un

-Bir tutam tuz

-Üstü için pudra şekeri

Kurabiyeyi yapmak için ilk olarak tereyağı ve pudra şekeri bir kap içinde krema haline gelene kadar çırpılır. Daha sonra yumurtalar eklenir. Vanilya ve kakao da eklenerek iyice karıştırılır. Kabartma tozu, tuz ve un azar azar eklenerek yumuşak bir hamur olana kadar yoğurma işlemi yapılır. Hamurlar parça parça koparılarak fırın tepsisine dizilir. Önceden ısıtılan 170 derece fırında üstünde çatlaklar oluşana kadar pişirilir. Piştikten sonra dilerseniz üstüne pudra şekeri ekleyerek servis yapabilirsiniz.