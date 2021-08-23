Şok 25 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!

Her hafta aktüel indirim kataloğu yayınlayan marketlerden biri de ŞOK market. Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri müşterisi ile buluşturan ŞOK, 25 Ağustos 2021 tarihli indirim kataloğunu yayınladı.

Elektronikten ev eşyasına, okul araç gereçlerinden mutfak araç gereçlerine daha birçok üründe indirim sizleri bekliyor.

İndirimdeki ürünler…