Şok 25 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!

Her hafta aktüel indirim kataloğu yayınlayan marketlerden biri de ŞOK market. Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri müşterisi ile buluşturan ŞOK, 25 Ağustos 2021 tarihli indirim kataloğunu yayınladı.
Elektronikten ev eşyasına, okul araç gereçlerinden mutfak araç gereçlerine daha birçok üründe indirim sizleri bekliyor.
İndirimdeki ürünler…
- Alpina 3’ Lü Cam Ankastre Set (Ankastre Ocak, Ankastre Fırın, Ankastre Davlumbaz): 1,349 TL
- Kumsal Kek Kalıbı Çeşitleri: 26,95 TL
- Motte Termostatlı Midi Fırın: 239 TL
- Aqua Su Arıtma Cihazı: 499 TL
- Paşabahçe Summer Creative Mini Bardak: 4,99 TL
- Paşabahçe Summer Creative Silikon Kapaklı Karaf: 19,95 TL
- 2’ Li Marina Tabak. 9,99 TL
- Borcam Midi Borcam Çeşitleri: 14,95 TL
- Titiz Dondurma Kabı 4’ Lü: 10,95 TL
- Titiz Snowy Dondurma Kalıbı: 6,99 TL
- Titiz Kapaklı Mikser Kabı: 6,99 TL
- Bee Home Pasta / Kek Jazırlama Kabı: 4,99 TL
- Bee Home Büyük Dikdörtgen Bölmeli Saklama Kabı: 4,99 TL
- Luminarc Carine Oval Fırın Kase: 9,99 TL
- Renga Cam Yağlık: 7,99 TL
- Kütük Desenli Silindir Puf: 149 TL
- Kobalt Tekli Koltuk: 349 TL
- Şifonyer Komodin 4 Çekmeceli: 399 TL
- Kadın Tokalı Terlik: 17,95 TL
- Erkek Terlik: 13,95 TL
- Gezer Kadın Terlik Çeşitleri: 13,95 TL
- Kadın / Erkek Bambu Çorap Çeşitleri. 3,99 TL
- Yastık Koruyucu: 7,99 TL
- Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez: 14,95 TL
- Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez: 19,95 TL
- Wedding Nevresim Takımı: 249 TL
- Keçeli Ütü Masası Kılıfı: 11,95 TL
- 3’ Lü Kurulama Bezi Saçaklı: 9,99 TL
- Kırlent Kılıfı: 5,99 TL
- Carte D’or Selective Dondurma Çeşitleri: 23,90 TL Yerine 20,50 TL
- Carte D’or Classic Dondurma (Antep Fıstık Bitter Çikolata): 23,90 TL Yerine 19,50 TL
- Carte D’or Vişneli Dondurma: 23,90 TL Yerine 20,50 TL
- Carte D’or Classic Dondurma Çeşitleri. 22,90 TL Yerine 19,50 TL
- Magnum Mini 6’ Lı Dondurma Çeşitleri: 27,50 TL Yerine 23,50 TL
- Ülker Saklıköy Cheessecake Tadında Bisküvi: 2,95 TL
- Ülker Saklıköy Yulaflı İncirli Bisküvi: 6,95 TL
- Ruffles Izgara Et Aromalı Cips: 7,90 TL
- Kinder Süt Dilimi 4’ Lü. 6,20 TL
- Kinder Pingui 4’ Lü: 6,50 TL
- Sleepy Natural Külotlu Bebek Bezi Çeşitleri: 79,90 TL
- Durex Kondom 12’ Li / Okey Kondom 12’ Li: 24,50 TL Yerine 14,50 TL
- Bioblas Botanic Oila Şampuan: 22,90 Tl Yerine 15,90 TL
- Kanz Islak Havlu 90’ Lı: 6,45 TL
- Fairy Bulaşık Deterjanı 2 X 1 L: 25,95 TL
- Fairy Platinum Bulaşık Sıvısı: 16,95 TL
- Fairy Platinum Tablet 72’ Li: 89,95 TL
- Calgon Kireç Önleyici: 15,98 TL Yerine 12,75 TL
- Fairy Pilatinum Plus Tablet 60’ Lı: 92,95 TL
- Finish Tuz 1,5 Kg: 11,98 TL Yerine 9,50 TL
- Vanish Oxi Action Leke Çıkartıcı: 44,50 TL Yerine 35,90 TL
- Tursil Toz Deterjan 10 Kg (Ekonomik Boy): 64,90 TL Yerine 52,90 TL
- Ülker Çokokrem: 24,95 TL Yerine 18 TL (25 TL Üzeri Alışverişlerde)
Son Güncelleme: 23.08.2021 23:37