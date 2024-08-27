ŞOK 28 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğunda Dev İndirimler: 32'li Tuvalet Kağıdı 160TL'den 75 TL'ye düştü!

ŞOK 28 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: İndirimler ve Fiyat Listesi!

ŞOK market, Ağustos ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle her Çarşamba günü yayımlanan aktüel ürünler kataloğu, tüketiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. ŞOK marketin 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü için hazırladığı yeni kataloğu, birçok farklı kategoride ürün sunarak tüketicilerin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamayı hedefliyor. Gıda ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine, elektronik eşyadan ev mobilyalarına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu ürünler, her bütçeye hitap ediyor. Peki, 28 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte detaylar…

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK İNDİRİMLER

ŞOK marketin 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor. Hem kadınlar hem de erkekler için çeşitli ürünler yer alıyor. Bu indirimli ürünler, uygun fiyatları ile öne çıkıyor.

Elidor Saç Kremi ve Şampuan Çeşitleri – 79 TL

– 79 TL Saç Spreyi – 49,90 TL

– 49,90 TL Kotex İnce Günlük Ped (Parfümsüz) – 29,90 TL

– 29,90 TL Platinum Kadın Tıraş Bıçağı – 69 TL

– 69 TL Garnier Kadın Deodorant – 99 TL

– 99 TL Garnier Erkek/Kadın Rollon Deodorant Çeşitleri – 89 TL

– 89 TL Çiçekli Mandal Toka – 34,90 TL

BEBEK ÜRÜNLERİ VE EV İHTİYAÇLARI

Bebek bakım ürünleri de ŞOK 28 Ağustos kataloğunda geniş bir yer buluyor. Bebeğinizin ihtiyaç duyduğu birçok ürün, uygun fiyat avantajıyla ŞOK market raflarında olacak. Ayrıca ev temizliği ve çamaşır deterjanı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde de cazip indirimler bulunuyor.

Sleepy Ekstra İkili Fırsat Paketi – 229 TL

– 229 TL Bebeland Bebek Bakım Örtüsü – 42,50 TL

– 42,50 TL Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı – 74 TL

– 74 TL Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Tableti – 329 TL

– 329 TL Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti – 399 TL

– 399 TL Peros Sıvı Bakım Deterjanı – 95 TL

– 95 TL Peros Soft Yumuşatıcı Çeşitleri – 109 TL

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERE ÖZEL FIRSATLAR

ŞOK market, 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak özel fırsatlar da sunuyor. Bu kampanyalar, temel gıda ve içecek ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamanıza olanak tanıyor.

Pınar %1 Yağlı Yoğurt (Süt 4x1 L) – 105 TL

– 105 TL Kocatepe Türk Kahvesi 100 g – 30 TL

– 30 TL Red Bull 4x250 ml – 105 TL

– 105 TL Dove Sıvı Sabun 450 ml – 60 TL

– 60 TL Süper Maylo Tuvalet Kağıdı 12'li – 75 TL

GIDA ÜRÜNLERİ VE ATIŞTIRMALIKLARDA KAÇIRILMAYACAK İNDİRİMLER

Gıda ürünleri, her zaman olduğu gibi ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunun vazgeçilmez bir parçası. 28 Ağustos tarihli kataloğunda da birçok gıda ürünü ve atıştırmalık uygun fiyatlarla sunuluyor.

Biz Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 G – 119,90 TL

– 119,90 TL Miss Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir – 59,90 TL

– 59,90 TL Miss Bardak Ayran Tam Yağlı – 6,50 TL

– 6,50 TL Bal Petek Süzme Çiçek Balı – 99 TL

– 99 TL Bizim Vatan Garnitür Konservesi – 19,90 TL

– 19,90 TL Eti Hoşbeş Bitter Çikolatalı / Hindistan Cevizli – 25,75 TL

– 25,75 TL Ülker Halley 8'li – 37,50 TL

– 37,50 TL Ülker Halley Mini 20'li Poşet – 44,50 TL

– 44,50 TL Süper Fresh Refika Pizzası King Ekstra – 99 TL

– 99 TL Lipton Ice Tea (Şeftali, Limon) – 17,50 TL

– 17,50 TL Kaprisan – 9 TL

– 9 TL Cola Turka – 42,50 TL

– 42,50 TL Amigo Kızarmış Yer Fıstığı – 22,90 TL

ELEKTRONİK EŞYALAR VE EV ALETLERİNDE BÜYÜK İNDİRİM FIRSATLARI

Elektronik ürünler, ŞOK marketin 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda oldukça dikkat çekiyor. Özellikle televizyon ve beyaz eşya gibi büyük ev aletlerinde yapılan indirimler, tüketiciler için büyük bir fırsat sunuyor.

Simfer 102 Ekran 40" Uydu Alıcılı Led Full HD Televizyon – 6.399 TL

– 6.399 TL Simfer 127 Ekran 50" WebOS 4K UHD Smart Televizyon – 11.599 TL

– 11.599 TL Samsung Duvar Tipi Klima – 32.999 TL

– 32.999 TL Simfer Mekanik Mikrodalga Fırın – 2.099 TL

– 2.099 TL Simfer 140 Ekran 55" WebOS 4K UHD Smart Televizyon – 14.499 TL

– 14.499 TL Simfer Beyaz 70 Lt Midi Fırın – 3.999 TL

– 3.999 TL Altus 1000 Devir Çamaşır Makinesi – 11.299 TL

– 11.299 TL Simfer Mini Buzdolabı – 6.499 TL

– 6.499 TL Simfer Çift Kapılı Buzdolabı – 10.299 TL

EV MOBİLYALARINDA KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

ŞOK marketin 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda ev mobilyaları da yer alıyor. Şık ve kullanışlı mobilyalar, evinize yeni bir soluk getirecek.

2 Kapaklı 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap – 1.499 TL

– 1.499 TL Çamaşır Makinesi Dolabı – 1.799 TL

– 1.799 TL İki Kapılı 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap (Ahşap Desen) – 1.829 TL

– 1.829 TL 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap – 1.899 TL

– 1.899 TL 2 Kapaklı 4 Raflı Ayakkabılı (Ahşap Desen) – 1.349 TL

– 1.349 TL 2 Kapaklı 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap (Ahşap Desen) – 1.599 TL

– 1.599 TL Açılabilir Barok Renkli Mutfak/Yemek Masası – 2.499 TL

– 2.499 TL Beyaz Mutfak/Yemek Masası/Çalışma Masası/Bilgisayar Masası – 1.399 TL

– 1.399 TL 10 Gözlü Kitaplık – 839 TL

– 839 TL Aynalı Banyo Dolabı – 849 TL

ŞOK MARKETİN 28 AĞUSTOS İNDİRİMLERİNİ KAÇIRMAYIN

ŞOK marketin 28 Ağustos 2024 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu, hem ihtiyaçlarınızı hem de bütçenizi düşünerek hazırlanmış bir fırsatlar bütünü sunuyor. Bu indirimlerden yararlanarak hem evinizin ihtiyaçlarını karşılayabilir hem de büyük tasarruf sağlayabilirsiniz. Unutmayın, ŞOK markette bu hafta da fırsatlar bitmiyor!