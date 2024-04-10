ŞOK'ta çok satan ürün 59 TL'ye indi! Yetişen hem kendisine hem komşusuna alacak

ŞOK Market bu hafta da müşterilerinin yüzünü güldürdü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞOK MARKET İNDİRİM LİSTESİ

Son dönemlerde raf fiyatları günden güne artmaya devam ederken zincir marketlerin kampanyalı ürünleri yakından takip ediliyor. ŞOK Market her hafta yaptığı indirimlerle müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ederken bu hafta markette birçok elektronik ürün de indirimli olarak satılacak. Markette indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde olacak;





Alpina Cam Ankastre Set: 5.999 TL

Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv: 6.999 TL

Sinbo Çift Hazneli Airfryer: 3.499 TL

100 cc Sprey Yağdanlık: 59,95 TL

Monster Jip Kapalı / Açık Kasa: 149 TL

Gokidy İnşaat / Hastane Blok Sehpası: 249 TL