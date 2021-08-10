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Şok'un 11 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

Türkiye’nin en sevilen süpermarket zincirlerinden olan Şok’un 11 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Peki Şok marketlerde hangi ürünler olacak? İşte cevabı…

10 Ağustos 2021 Salı 14:41
Şok'un 11 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı
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Türkiye’nin en eski ve en sevilen süpermarket zinciri Şok market, her hafta yeni aktüel ürünler katalogları yayımlıyor. Kaliteli ve hesaplı alışverişin adreslerinden biri olan Şok market, merakla beklenen 11 Ağustos 2021 Çarşamba gününün aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Katalogda yayınlanan birbirinden kaliteli ve hesaplı ürünler Çarşamba günü Şok marketlerin raflarında yer alacak. Peki Şok marketlerde bu hafta hangi ürünler müşterilerini bekleyecek? İşte o ürünler:

- Zebra TV Ünitesi (18 Mm Suntalam): 299 TL

- Dekor Masa Sandalye Takımı (18 Mm Suntalam): 799 TL

- Aybüke Köşe Koltuk 8çift Yönlü Silinebilir Dokuma Kumaş): 849 TL

- Paşabahçe Desen Kavanoz Kapak 660 Cc: 2,95 TL

- Paşabahçe Desen Kavanoz Kapak 1000 Cc: 3,75 TL

- Desenli Kavanoz Kapağı: 0,55 TL

- Luminarc Tatlı / Sunum Kasesi: 6,99 TL

- Play – Doh Mutfak Seti Oyun Hamuru Serileri: 39,95 TL

- Kitap Çeşitleri: 5,99 TL

- Erpa Oyuncak Balina / Ahtapot: 9,99 TL

- Monster Büyük Su Atar: 19,95 TL

- Monster Küçük Su Atar: 14,95 TL

- Erinöz Olea 3 Kişilik Yatarlı Salıncak: 1,999 TL

- Erinöz Anka Askılı Bahçe Salıncağı: 1,599 TL

- Erinöz Antares Cam Tablalı Rattan Masa Takımı: 1,399 TL

- Erinöz Metal Oturma Grubu: 1,999 TL

- Amigo Dalından Kuru Kayısı 400 G: 18,95 TL

- Amigo Dalından Antep Karası Üzüm 400 G: 8,95 TL

- Antep Dalından Kuru Üzüm 500 G: 9,95 TL

- Amigo Kabuklu Ceviz 500 G: 18,45 TL

- Amigo Fındık İçi 150 G: 12,90 TL

- Amigo Dalından Meyve Mix 250 G: 7,80 TL

- Amigo Dalından Çiğ Badem 150 G: 15,50 TL

- Amigo Badem İçi 130 G: 15,50 TL

- Anadolu Mutfağı Dolmalık Fıstık 25 G: 9,95 TL

- Anadolu Mutfağı Kuş Üzümü 75 G: 5,15 TL

- Anadolu Mutfağı Tarçın 90 G: 5,40 TL

- Anadolu Mutfağı Hindistan Cevizi 50 G: 3,25 TL

- Anadolu Mutfağı Kuru Fasulye 1000 G: 13,75 TL

- Anadolu Mutfağı Nohut 1000 G: 8,90 TL

- Anadolu Mutfağı Sıra Fasulye 2500 G: 29,90 TL


- Piyale Aşure: 4,45 TL

- Anadolu Mutfağı Aşurelik Buğday 1000 G: 4,75 TL

- Fırın Sütlaç Ve Aşure Kasesi 3’ Lü: 9,99 TL

- Altın Toprak Gülsuyu: 4,50 TL

- TMO Kesme İndir 400 G: 8,95 TL

- Çelik Tencere: 99 TL

- Carte d’Or Classic Çeşitleri: 22,90 TL Yerine 19,50 TL

- Carte D’Or Dondurma: 23,90 TL Yerine 20,50 TL

- Magnum Mini 6’lı: 27,90 TL Yerine 23,50 TL

- Ülker Halley Karamelli: 6,90 TL

- Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi: 7,95 TL

- Juss Tropik Meyveli İçecek: 3,95 TL

- Coca – Cola Şekersiz 2,5 L: 7,95 TL

- Bingo Toz Deterjan 10 Kg: 54,95 TL

- Pantene Saç Bakım Kremi: 28,90 TL Yerine 17,10 TL

- Pantene Argan Saç Bakım Yağı: 21,90 TL Yerine 19,50 TL

- Gliss Saç Bakım Kremi: 29,90 TL Yerine 17,94 TL

- Taft Saç Spreyi: 39,90 TL Yerine 23,94 TL

- Hobby Enerji Saç Jölesi Sert: 16,90 TL Yerine 10,14 TL

- Desenli Saç Fırçası Çeşitleri: 12,95 TL

- Simli Törpü: 5,90 TL

- Esnek Saç Fırçası Çeşitleri: 9,95 TL

- Colgate Total Beyazlık Diş Fırçası 1 + 1: 23,95 TL Yerine 16,77 TL

- Colgate Aktif Beyazlık Diş Fırçası 1 + 1: 19,90 TL Yerine 13,97 TL

- Colgate Çocuk Diş Fırçası: 15,90 TL Yerine 11,17 TL

- Colgate Extra Clean Diş Fırçası 1 + 1: 9,95 TL Yerine 6,97 TL

- Colgate Üçlü Etki Diş Fırçası 3 + 1: 19,90 TL Yerine 13,97 TL

- Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu: 12,90 TL Yerine 8,92 TL

- Sleepy Islak Havlu 90’ Lı: 6,45 TL

- Bebeland Sensitive Bebek Bezi Çeşitleri: 74,90 TL

- Beyaz Güvercin Peçete 200’ Lü: 8,15 TL Yerine 6,95 TL

- Mon Amour Oje Çeşitleri: 6,95 TL

Tüm bu ürünler 12 Ağustos Çarşamba günü tüm Şok mağazalarında vatandaşlarla buluşacak. Kaliteli ve hesaplı ürünlerin adresi olan Şok marketler zinciri, bu kampanyasıyla insanlarının cebinin dostu olmayı sürdürecek. Bir sonraki kampanyanın 19 Ağustos Çarşamba günü başlaması bekleniyor. Kampanya kapsamındaki ürünlerin çabuk bitmesi ihtimaline karşı acele edilmesinde fayda var.


Son Güncelleme: 10.08.2021 14:41
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Anahtar Kelimeler:
şok11 Ağustos 2021 Aktüel ürünler Kataloğu
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